“메가박스중앙 회생, 영화계 연쇄 피해 막을 보호책 마련해야”

메가박스중앙의 기업회생절차로 영화 제작·수입·배급사 등의 미지급 정산금 문제가 영화산업 전반의 불안 요인으로 떠오르고 있으며, 대책 마련이 필요하다는 지적이 나왔다.

한국영화감독조합·한국영화제작가협회·한국영화프로듀서조합 등 15개 단체로 구성된 영화인연대는 7일 입장문을 내고 “회생절차에서 제작·수입·배급사와 위탁상영 사업자의 정산 채권 보호 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

메가박스중앙은 지난달 16일 각 배급사에 공문을 보내 법원에 회생절차 개시를 신청한 6월 14일까지 발생한 미지급 채권은 회생채권에 해당해 향후 회생계획에 따라 변제될 예정이며, 15일부터 발생한 정산금은 공익채권으로 분류돼 법원의 포괄적 허가를 받아 정상 지급할 예정이라고 알렸다.

영화인연대는 “6월 14일까지 발생한 미지급 정산금이 당장 지급되지 않고 회생절차 안으로 들어갔다는 것은 관객이 이미 지급한 입장권 매출 중 제작·수입·배급사에게 돌아가야 할 정산금이 멈춘 문제이며, 영화산업의 제작·배급·상영 순환 구조와 직결된 문제”라고 주장했다.

이어 “극장 정산금은 제작사, 수입사, 투자자, 홍보마케팅사, 후반작업 업체 등 영화산업 전반으로 이어지는 자금”이라며 “이 정산금이 장기간 묶이면 중소 제작·수입·배급사와 독립·예술영화 배급사는 사업 지속에 직접적인 타격을 받을 수 있다”고 했다.

영화인연대는 “피해가 큰 영세·중소 영화사업자에 대해서는 회생절차 안에서 별도의 보호 방안이 검토되어야 한다”고 요구했다. 문화체육관광부와 영화진흥위원회를 향해서는 “피해 업체의 회생절차 대응을 지원하고, 향후 대형 극장의 정산금 미지급 사태를 막기 위한 제도 개선 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

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