충청·전라 최대 200mm 폭우…비 그치면 33도 ‘찜통더위’ [내일날씨]

내일(9일)까지 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 거센 비가 이어진다. 충청과 전라권 등 일부 지역에는 최대 200mm 이상의 폭우가 예보되어 안전사고에 각별한 주의가 필요하다. 비가 그치는 모레(10일)부터는 체감온도가 33도 이상으로 오르는 무더위가 찾아올 전망이다.

8일 전국이 장마전선의 영향권에 든 가운데 서울 세종대로 사거리에서 우산을 든 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 오늘(8일)은 전국적으로 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠지만, 밤부터 다시 빗줄기가 굵어진다. 이번 비는 내일 새벽 제주도를 시작으로 밤에는 충청권과 남부지방에서 대부분 그치겠다. 그러나 수도권과 강원도는 모레 오전까지 비가 이어지겠고, 모레 오후 한때 충청권에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

모레까지 예상 강수량은 충청권(대전·세종·충남·충북)과 전라권(전북, 광주·전남북서부·중부서해안)이 80~150mm로 가장 많으며, 많은 곳은 200mm 이상의 폭우가 쏟아지겠다. 수도권과 강원 내륙·산지, 경북 중·북부에도 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)의 많은 비가 예보됐다. 강원 동해안은 5~50mm, 대구와 경북 남부, 경남 서부 내륙은 20~60mm의 비가 내리겠다.

기상청은 이미 전국적으로 많은 비가 내려 지반이 약해진 상태에서 또다시 강한 비가 집중되는 만큼, 호우특보가 발표될 가능성이 크다고 밝혔다. 하천 범람, 저지대 침수, 산사태 등에 철저히 대비해야 하며, 접근 및 야영을 자제해야 한다.

비가 그친 후에는 본격적인 폭염이 시작될 전망이다. 현재 전남 남동부와 경상권, 제주도 일부 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 내일은 남부지방, 모레부터는 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 이상으로 오른다. 특히 최고체감온도는 31도 안팎, 폭염특보 지역은 33도 이상으로 올라 무더울 전망이다. 비가 그치는 모레부터는 폭염특보가 더욱 확대될 가능성이 있다.

당분간 경상권 일부 지역에는 밤사이 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나겠다. 현재 경북 경산, 칠곡, 의성에는 열대야주의보가 발효됐다.

기상청은 “온열 질환 발생 가능성이 높은 만큼 수분을 충분히 섭취하고 격렬한 야외활동을 자제해야 한다”며 “야외 작업장과 축산농가 등에서도 건강관리와 시설물 온도 조절에 유의해 달라”고 당부했다.

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