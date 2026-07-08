멀리 안가도 된다…서울 도심서 즐기는 물놀이 피서

7월 20일부터 8월9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원에서 서울 대표 여름 축제 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다. 사진은 광화문광장에 설치된 대형 수영장과 워터슬라이드. 한국관광재단

서울 도심 한복판인 광화문광장이 대형 수영장과 워터슬라이드, 모래 놀이터를 갖춘 거대한 워터파크로 변신한다.

서울관광재단은 7월 20일부터 8월9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원에서 서울 대표 여름 축제 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다고 8일 밝혔다.

서울썸머비치는 지난해 21일간 시민, 외국인 관광객 등 약 146만 명이 방문한 인기 도심형 여름 콘텐츠다.

올해로 4회째를 맞았으며, 슬로건은 ‘웨이브 서머, 플레이 서울’(Wave Summer, Play Seoul)이다.

7월 20일부터 8월9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원에서 서울 대표 여름 축제 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다. 사진은 광화문광장에 설치된 대형 수영장과 워터슬라이드에서 물놀이를 즐기는 시민들. 한국관광재단

올해는 행사 구역을 광화문광장에서 세종로공원까지 확대하고 물놀이 시설과 모래 놀이터, 먹거리 공간까지 함께 운영한다.

행사장은 ▲워터웨이브존 ▲플레이웨이브존 ▲플레이마켓존 등 3개 구역으로 나뉜다.

‘워터웨이브존’에는 대형 수영장과 8m 높이의 워터슬라이드, 워터 버킷 등이 들어서 도심 빌딩숲을 배경으로 색다른 물놀이를 즐길 수 있다.

‘플레이웨이브존’에는 소상공인 플리마켓과 파트너 협업 부스, 지름 12m 규모의 돔 형태 모래 놀이터 ‘샌드 아지트’ 등이 조성된다. 이곳에는 전국 5개 해변에서 가져온 모래 20톤이 사용된다.

쾌적한 이용 환경을 위해 예약제로 운영되며, 네이버 예약 시스템을 통해 하루 8회차로 나눠 이용할 수 있다.

7월 20일부터 8월9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원에서 서울 대표 여름 축제 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다. 사진은 광화문광장에 설치된 모래놀이장 '플레이웨이브존'. 한국관광재단

‘플레이마켓존’은 올해 처음 선보이는 공간으로, 푸드트럭 7대가 운영될 예정이다.

이곳은 방문객들의 휴식 공간 확대 요구를 반영해 올해 처음 마련됐다. 물놀이와 휴식, 식사를 한 공간에서 즐길 수 있어 어린 자녀를 동반한 가족 단위 방문객의 편의를 높일 것으로 기대된다.

서울썸머비치 입장료는 무료이며, 운영 시간은 매일 오후 1시부터 9시까지다.

행사 일정과 프로그램, 운영 정보, 샌드 아지트 예약 방법 등은 앞으로 공식 인스타그램 계정을 통해 공개된다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 "도심 한복판에서 즐기는 물놀이와 모래놀이는 서울에서만 만날 수 있는 특별한 여름 풍경"이라며 "시민과 관광객 모두가 특별한 여름 추억을 만들 수 있기를 기대한다"고 말했다.

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