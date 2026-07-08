서울아산병원, 국내 첫 에크모 치료 3000례

서울아산병원이 국내에서 처음으로 성인 환자 에크모 치료 3000례를 돌파했다. 에크모는 심장이나 폐 기능이 크게 떨어진 중증환자의 생명을 유지하는 인공심폐보조장치로, 치료환자 3명 중 2명이 자발호흡과 자발순환을 회복해 장치를 제거한 것으로 나타났다.



서울아산병원은 2005년 첫 에크모 운용을 시작한 이후 지난해까지 성인 환자 대상 에크모 치료 누적 3123례를 기록했다고 8일 밝혔다. 병원은 2012년 500례, 2015년 1000례, 2021년 2000례를 거쳐 지난해 3000례를 넘어섰다.



병원은 2019년 전문 에크모팀을 정식 발족해 중증 심폐부전 환자 치료 체계를 강화했다. 그 결과 올해 기준 에크모 이탈 성공률은 65%를 기록했다. 에크모 치료 환자 100명 중 65명이 심장과 폐 기능을 회복해 장치를 안전하게 제거했다는 의미다. 생존 퇴원율도 51%로 집계됐다.



장기이식을 기다리는 환자에게도 에크모는 생명을 이어주는 역할을 했다. 2015년부터 올해까지 전체 에크모 운용의 20%에 해당하는 452례가 이식 대기 환자를 위해 진행됐고, 실제 이식 시행률은 72%, 이식 환자의 생존 퇴원율은 82%였다.



타 병원에 입원 중인 위급 환자를 서울아산병원으로 옮겨 치료하는 원외 이송도 2015년부터 올해까지 130례 이뤄졌다. 이송 환자의 에크모 이탈 성공률은 70%, 생존 퇴원율은 59%로 나타났다.



이제환 서울아산병원 진료부원장은 “국내 처음으로 성인 에크모 3000례를 달성하기까지 한 생명이라도 더 살리기 위한 의료진의 헌신이 있었다”고 말했다. 강필제 서울아산병원 에크모팀장(심장혈관흉부외과 교수)은 “중증 심폐부전 환자들이 근본 원인 치료를 통해 자발호흡과 자발순환을 회복하고, 에크모 이탈과 퇴원으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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