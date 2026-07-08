‘AI 기술장성’ 쌓는 中…딥시크도 자체칩 속도

중국 당국이 최근 자국 내 주요 기술 기업들과 회의를 열고 중국산 첨단 인공지능(AI) 모델에 대한 해외 접근을 제한하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다.



7일(현지시간) 로이터통신에 따르면 중국 상무부는 지난달 빅테크 알리바바와 바이트댄스, 스타트업 즈푸 등의 관계자와 경제 계획 기관인 국가발전개혁위원회 당국자들이 참석한 회의를 열었다. 이 회의에서는 폐쇄형 버전과 더 개방적인 버전 모두를 아우르는 최첨단 AI 모델들에 제한을 거는 방안이 논의됐다고 소식통들은 전했다.

딥시크. AP연합뉴스

다만 소식통들은 중국 당국의 잠재적인 AI 제한 조치의 범위나 시행 여부가 아직은 명확하지 않은 상황이라고 말했다고 로이터는 덧붙였다.



중국의 이 같은 움직임은 미국이 앤트로픽의 최상위 AI 모델에 대한 외국 국적자 접근을 막는 조치를 내놓은 상황에서 이뤄졌다. 소식통들은 중국 당국이 앤트로픽의 모델 ‘미토스’(Mythos)가 소프트웨어의 취약점을 악용할 가능성과 미국이 이 모델을 중국의 이익에 반하게 활용할 수 있다는 점을 우려하고 있다고 전했다.



로이터는 또 중국 AI 스타트업 딥시크가 자체 AI 칩을 개발 중이며, 이런 움직임이 성과를 거둔다면 엔비디아와 화웨이에 대한 의존도를 낮출 가능성이 있다고 이날 보도했다. 딥시크는 약 1년 전부터 자체 AI 칩 경쟁에 뛰어들기 위해 노력해왔고 칩 설계, 파운드리(반도체 수탁생산), 메모리 기업들과도 논의해온 것으로 전해졌다.



이처럼 중국 기업들이 미국과의 갈등 속에 엔비디아 대신 자국산 AI 반도체로 빠르게 갈아타면서 화웨이의 자체 개발 칩이 이미 엔비디아 제품보다 더 널리 쓰이고 있는 것으로 나타났다. 블룸버그 인텔리전스가 중국 소프트웨어·금융·제조·유통 기업임원 60명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답 기업의 AI 클러스터에서 화웨이 ‘어센드 910B/C’는 시범 도입과 평가 단계를 합친 비율이 65%로 조사 대상 12개 가속기 중 가장 높았다.

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