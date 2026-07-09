전기차에 저장한 전기 가정에서 쓴다

현대차그룹이 일반 가정에서 전기차·전력망 연계(Vehicle-to-Grid·V2G) 시범 서비스를 본격화한다. 연구소가 아닌 실제 생활 환경에서도 V2G 데이터를 확보할 수 있게 되면서 국내 상용화에도 속도가 붙을 전망이다.

현대차그룹의 V2G 시범 서비스 참여 고객 자택에 설치된 양방향 충전기를 이용하는 현대차 아이오닉9. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 최근 V2G 시범 서비스에 참여하는 고객 가정의 양방향 충전 인프라 구축을 완료하고 전기차와 전력망 간 충·방전을 성공적으로 구현했다고 8일 밝혔다.



V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 전력을 양방향으로 주고받는 기술이다. 전력 수요가 적은 심야에는 차량을 충전하고, 수요가 많은 낮에는 차량 배터리의 전력을 전력망으로 공급하는 방식이다.



현대차그룹은 제주에서 현대차 아이오닉9과 기아 EV9 차주 40명을 대상으로 V2G 시범 서비스를 운영 중이다. 연구소나 제한된 실증단지가 아닌 실제 고객의 생활환경에서 시범 서비스를 하는 것은 국내 최초다. 시범 서비스에 참여하는 EV9 차주 A씨는 “기존 충전 방식처럼 충전기를 꽂기만 하면 돼 쉽다”며 “최저 배터리 잔량을 설정할 수 있어 방전 걱정도 없다”고 말했다.



V2G가 상용화하면 기존 발전 설비나 고정형 에너지저장장치(ESS)를 보완해 경제적 효과를 낼 것이라는 기대가 나온다. 한국전력공사는 10㎾급 양방향 충전이 가능한 전기차 10만대를 동시에 1시간 방전할 경우 1GW 규모의 양수발전소나 대용량 ESS에 맞먹는 전력을 공급할 수 있다고 분석했다. 1GW는 동급의 원자력발전소 등 대형 발전 설비 1기의 출력량에 가까운 규모로, 이를 1시간 전력량으로 환산하면 약 80만명이 사용할 수 있는 용량에 해당한다.



국내 전기차 등록 대수가 2030년 약 420만대까지 늘어날 것으로 전망되는 만큼 V2G 보급이 확대되면 대체 전력 자원으로서 역할도 커질 것으로 예상된다. 한전 산식을 적용하면 전기차 420만대를 1GW 규모 초대형 발전 설비 42기에 해당하는 유연 전력 자원으로 활용할 수 있다.



V2G의 비용 절감 효과도 큰 것으로 분석된다. 42GW 규모의 전력 인프라를 실제로 구축한다고 가정할 경우 양수발전에는 약 84조원이, V2G는 약 5조4600억원의 비용이 필요하다. 최대 78조5000억원의 설비 투자 비용을 아낄 수 있는 셈이다.



V2G 상용화를 위한 제도 개선이 필요하다는 지적도 나온다. 현재 국내에서는 전기차가 전력시장 참여 주체나 분산 에너지 자원으로 명확히 규정되지 않아 전력시장 참여와 보상 기준 등 법적 기반을 마련해야 한다는 것이다.

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