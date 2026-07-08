"수억 빚지고 시작, 1%만 돈 번다" 전직 걸그룹 고백

그룹 모모랜드 출신 혜빈이 아이돌 활동 당시 정산 구조를 설명했다.

혜빈은 최근 자신의 유튜브 채널에 올린 '아이돌이 돈을 못 버는 이유'라는 제목의 영상에서 "제가 아이돌이 된 지도 10년이 넘었다. 많은 분들이 아이돌이 얼마나 돈을 버는지 궁금하실 거다. 많이 벌 것 같지만 아니다"라고 말했다.

그는 대형 기획사를 제외한 일부 아이돌의 정산 구조에 대해 "연습생 시절 사용한 레슨비, 식비, 숙소비, 연습실 대여비 등이 데뷔를 하고 나면 싹 다 청구된다. 그래서 몇 억은 빚을 지고 데뷔를 하는 것"이라고 설명했다.

혜빈은 모모랜드로 활동하며 음악방송 1위를 한 뒤에도 수익이 곧바로 남지는 않았다고 했다.

그는 "아이돌은 회사와 모든 비용은 N빵 한다. 곡비를 비롯해 뮤직비디오, 매니저 월급, 기름값, 헤어·메이크업 비용까지 모두 회사와 나눠서 낸다"며 "예를 들어 뮤직비디오 한 편 찍을 때마다 몇 억씩 깨지는데, 그걸 회사와 반으로 나눈 뒤 멤버들과 1/N 하는 구조다. 뮤직비디오 한 편을 찍으면 저도 몇 천 만원씩 깨진다"고 말했다.

행사 수익 구조도 언급했다. 혜빈은 "아이돌 행사비가 평균 5000만원 정도라고 해도 회사와 수익을 반 나누고 멤버 수대로 다시 나눈 뒤 헤어·메이크업, 스타일리스트, 식비, 기름값 등을 제하면 행사 한 번에 제 손에 들어오는 돈은 약 200만원 정도다. 그 돈은 다음 뮤직비디오를 찍을 때 재투자된다"고 했다.

그러면서 "일반 사람들 중 상위 1% 끼쟁이가 아이돌 연습생이 되고, 그 중에서도 상위 1%가 데뷔하고, 데뷔한 아이돌 중에서도 상위 1%가 돼야 돈을 번다. 저는 그 1%가 되지 못했다"고 덧붙였다.

혜빈은 2016년 모모랜드로 데뷔했다. 모모랜드는 '뿜뿜' '뱀'(BAAM) 등으로 사랑받았다. 멤버들은 2023년 소속사와 전속계약이 종료된 뒤 각자 활동을 이어갔다.

<뉴시스>

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