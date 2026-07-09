[경제 단신] 김회천 한수원 사장, 수력발전소 점검 외

김회천 한수원 사장, 수력발전소 점검

한국수력원자력은 여름철 장마와 자연 재난에 대비해 김회천 사장 주관으로 ‘수력발전소 안전챙김 현장점검’(사진)을 시행했다고 8일 밝혔다. 김 사장은 이날 한강수력본부 내 수자원통합운영센터를 찾아 홍수기 수력댐 운영 현황을 집중 점검한 뒤 춘천수력발전소 현장을 살펴보며 대비 태세를 확인했다.

김 사장은 “본격 장마철이 시작된 만큼 수력발전소의 안전한 운영과 관리 강화가 어느 때보다 중요한 시기”라며 “국민의 생명과 재산을 보호한다는 경각심을 갖고 여름철 재난 대비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

중기 나눔 페스타… 수익금 소외층 지원

중소기업중앙회와 중소기업사랑나눔재단은 8일 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘중소기업 나눔 페스타’ 개막식(사진) 을 개최했다고 밝혔다. 행사는 9일까지 열리며, 아동도서와 학용품 등 중소기업이 기부한 15만점의 제품을 합리적인 가격으로 판매하고 수익금을 소외계층에게 지원하기 위해 마련됐다. 개막식에서는 고액 후원자에 대한 감사패 전달, 복지시설 후원 결연식, 참전유공자를 위한 먹거리 키트 제작 등이 진행됐다. 후원사로 참여한 네이버페이는 네이버페이로 3만원 이상 결제하는 경우 5000포인트를 추가 지급하기로 했다.

SSG닷컴 ‘2시간 이내 배송’ 서비스 도입

SSG닷컴은 이마트 매장을 물류 거점으로 활용해 주문 후 2시간 안에 집 앞까지 상품을 배달하는 서비스(사진)를 도입한다고 8일 밝혔다. 기존 쓱배송에 즉시성을 더한 이 서비스는 9일부터 이마트 양재점·하남점 인근 지역 고객을 대상으로 시범 운영된다. 이어 다음 달 서울 주요 지역으로 서비스 권역을 넓힌 뒤 9월부터 전국으로 확장해 연말까지 50여곳의 이마트 점포에 적용될 예정이다. 오후 8시까지 주문하면 주문 시점부터 2시간 이내 배송이 완료된다. 고객이 원하는 날짜·시간을 지정해 받는 기존 예약 배송도 동일하게 이용할 수 있다. 무료배송 기준은 기존과 동일하게 4만원 이상 주문 시 적용된다.

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