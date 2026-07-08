'래퍼' 이영지, 메인 셰프 변신..."꿈꾸는 줄"

tvN 예능 프로그램 ‘뿅뿅 지구오락실’의 스핀오프 콘텐츠 ‘우주떡집’이 첫 번째 티저 영상을 공개했다.

tvN 예능 프로그램 ‘뿅뿅 지구오락실’의 스핀오프 콘텐츠 ‘우주떡집’이 첫 번째 티저 영상을 공개했다. 채널십오야

8일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘안녕하십니까’라는 제목의 ‘우주떡집’ 1차 티저가 공개됐다. 영상은 30초 길이로 게재됐으며, 래퍼 이영지가 화려한 꽃무늬 셔츠에 앞치마와 셰프 모자를 착용한 모습으로 등장했다.

영상 속 이영지는 자신을 ‘우주떡집’의 메인 셰프라고 소개했다. 그는 “행복과 맛으로 여러분들에게 최상의 서비스를 제공하는 저, 이영지, 메인셰프”라고 말했다.

특히 “최상의 품질과 맛으로 여러분들의 눈과 귀와 혀와, 비주얼, 시각, 미각, 맛각, 촉각과 모든 것을 만족시켜 드리겠다”고 자신감을 드러냈다.

영상의 말미에 그는 “저 한 번 믿고 돈 쓰세요”라는 유쾌한 멘트로 특유의 예능감을 발휘했다.

콘텐츠 설명란에는 ‘떡에서 요리까지! 토롱이의 계략으로 우주떡집 알바생이 된 지락이들. 본격 강제취업 식당 노동 어드벤처!’라고 소개됐다.

프로그램은 ‘식당 노동 어드벤처’라는 콘셉트를 앞세워 멤버들의 좌충우돌 적응기와 다양한 미션 수행 과정을 담아낼 것으로 보여 기대를 모은다.

출연진 역시 이영지를 비롯해 코미디언 이은지, 오마이걸 미미, 아이브 안유진 등 기존 ‘뿅뿅 지구오락실’ 멤버들이 출연해 유쾌한 케미스트리를 이어갈 것으로 전해진다.

첫 티저에서는 프로그램의 구체적인 전개보다 콘셉트와 분위기를 중심으로 소개가 이뤄졌다. 이영지의 셰프 변신과 특유의 입담은 짧은 영상 안에서도 강한 존재감을 드러내며 본편에 대한 기대감을 높였다.

그의 강렬한 소개 영상에 일부 누리꾼들은 “진짜 거짓말 안하고 썸네일 보고 10년 전 영상 인줄 알았다”, “꿈꾸는 줄 알았다”, “쌀국수 가게 홍보 영상인 줄 알았다”는 등의 댓글을 남겼다.

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