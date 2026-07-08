엠마, ‘인테리언니 백예진’과 매트리스 선택 기준 소개하는 협업 콘텐츠 공개

사진=엠마 제공

독일 매트리스 브랜드 엠마(Emma)가 유튜버 ‘인테리언니 백예진’과 함께 매트리스 사용 경험을 바탕으로 한 브랜디드 콘텐츠를 공개했다.

이번 콘텐츠는 엠마 매트리스를 약 1년간 사용한 경험을 바탕으로 구성됐다. 영상에서는 매트리스 교체를 고려하는 소비자를 위해 ‘내게 맞는 매트리스를 고르는 기준’을 소개하고, 저상형 침대와 가족 단위 수면 환경에서의 사용 사례를 다뤘다.

인테리언니 백예진은 영상에서 엠마 매트리스를 사용하며 느낀 점을 공유했다. 콘텐츠에서는 매트리스를 선택할 때 가격이나 브랜드 인지도뿐 아니라 사용자의 수면 습관과 주거 환경을 함께 고려해야 한다고 설명했다. 특히 장시간 콘텐츠 작업을 하는 크리에이터의 생활 패턴을 고려할 때, 지나치게 푹신하거나 단단한 제품보다 몸을 받쳐주는 균형감이 필요하다는 내용을 전했다.

가족 또는 부부가 함께 사용하는 침대의 경우, 움직임 전달을 줄이는 독립 스프링 구조도 고려 요소로 제시됐다. 한 사람이 자세를 바꾸거나 침대 가장자리에 앉더라도 상대방에게 전달되는 진동을 줄일 수 있다는 설명이다.

저상형 침대를 사용하는 환경에서는 통기성도 고려할 요소로 소개됐다. 바닥과 가까운 구조는 계절 변화나 실내 온도에 따라 열감이 더 크게 느껴질 수 있어, 매트리스 내부 공기 순환과 사용감을 확인할 필요가 있다는 내용이 담겼다.

엠마 관계자는 “수면은 개인의 생활 패턴과 주거 환경에 따라 체감이 달라지는 영역”이라며 “소비자가 자신의 수면 습관과 침실 환경에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 제품 경험과 정보를 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지