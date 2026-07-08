김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배 [북*마크]

김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시에 금수산태양궁전을 참배했다.

북한 대외매체 조선중앙통신은 이날 김 위원장이 김일성·김정일 동상에 경의를 표하며 두 선대 지도자의 영생을 축원했다고 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 조선중앙TV 화면

당·정·군 최고위 간부들이 김 위원장을 대거 수행했다. 조용원 등 당 비서들과 박태성 내각총리는 맨 앞줄에 섰다. 김여정 당 총무부장, 최선희 외무상, 노광철 국방상 등이 뒷줄에 자리를 잡았다. 지난달 직무에서 일괄 해임된 김재룡 전 당 비서도 참배단 두 번째 줄에서 포착됐다. 공개된 사진에서 김 위원장의 딸 주애의 모습은 확인되지 않았다.

5년·10년 주기로 꺾이는 정주년이 아닌 올해는 대규모 중앙행사 대신 청년·노동자·농민 등 직능단체별 추모행사가 이어지고 있다. 2024년 30주기에는 중앙추모대회까지 개최했다.

김일성 사망일을 두고 지난해에는 ‘민족 최대의 추모의 날’이라는 표현을 썼지만, 올해는 ‘당과 국가, 인민의 최대의 추모의 날’로 바뀐 점이 눈에 띈다. 북한 매체는 지난해 12월 김정일 사망일 보도 때부터 이 표현을 사용해 왔다. 이는 북한의 ‘적대적 두 국가’ 주장에 따라 국가성을 강조하는 흐름이 반영된 것으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지