김석준 부산교육감, ‘부산 미래교육 완성’ 본격 시동

김석준 부산시교육감은 8일 부산교육청 별관 국제회의실에서 취임 기자회견을 열고, ‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’ 비전과 5대 정책 방향을 발표했다.

이날 김 교육감이 제시한 5대 정책 방향은 △인공지능(AI) 시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육 △학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 △교사와 학생을 함께 지키는 안심교육 △존중과 배려로 함께 크는 시민교육 △가족처럼 힘이 되는 따뜻한 행복교육이다.

김 교육감은 “앞으로 4년은 지난 성과와 경험을 바탕으로 화합과 소통의 토대 위에 오직 아이들만 바라보며 부산의 미래교육을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

김석준 부산교육감이 8일 취임 기자회견을 열어 ‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’ 비전과 5대 정책 방향을 발표하고 있다. 부산교육청 제공

부산교육청은 AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육 실현에 행정력을 집중할 계획이다. 학교 현장에 적합한 AI 튜터를 전 학년에 보급해 개인의 수준과 속도에 맞는 학습을 지원하고, 교육과정과 연계한 정보윤리교육을 강화한다. 또 기술이 대신할 수 없는 인문학적 소양을 기르기 위해 독서와 예술교육을 강화하고, 폐교를 활용한 전국 최초의 오페라 아카데미를 설립해 문화예술교육의 장으로 탈바꿈시킨다.

학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 강화을 위해 문해력·수리력 책임 지도와 기초학력 밀착 관리로 배움의 기초를 탄탄하게 다지고, 초6·중3 대상 학교급 전환기 학력 향상 프로그램과 고교생 수학·과학 심화학습을 통한 맞춤형 학력 신장을 지속적으로 지원한다.

학생들의 심리적 근육도 키운다. 모든 학생이 정규 교육과정 내에서 자기조절과 관계 형성 능력을 기를 수 있도록 사회정서교육을 확대하고, 위기 학생을 조기 발견해 집중 지원함으로써 정서적 어려움이 심화되지 않도록 다층적 지원체계를 고도화할 방침이다.

진로·직업교육에도 힘을 쏟는다. 진로교육팀을 신설하고 권역별 고교학점제 박람회를 열어 학생과 학부모의 진로·진학 설계를 다각도로 지원한다. 또 AI 기반 취업 지원 플랫폼과 미래직업교육센터 설립을 통해 직업계고 학생들의 실무 역량 강화와 성공적인 사회 진출까지 든든하게 뒷받침한다.

교사와 학생을 함께 지키는 안심교육에도 주력한다. 일선 학교가 직접 대응하기 어려운 악성 민원을 교육지원청으로 이관해 처리하는 민원대응팀을 신설하고, 교육활동 침해를 겪는 교사가 즉각적인 도움을 받을 수 있도록 조기 분쟁조정, 법률·심리·행정 지원 등 긴급 대응체계를 가다듬는다.

존중과 배려로 함께 크는 시민교육도 전방위적으로 확대하고, 가족처럼 힘이 되는 따뜻한 행복교육고 완성해 나간다.

김석준 교육감은 “교육에는 진보나 보수가 따로 있을 수 없다. 저를 지지한 분이나 지지하지 않은 분 모두를 아우르며 각계각층의 목소리에 귀를 기울이는 ‘모두의 교육감’이 되겠다”고 강조했다.

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