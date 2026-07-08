강북경찰서, 유관기관과 어린이 교통안전 MOU 체결

강북경찰서가 강북구청∙한국교통안전공단 서울본부∙강북구 우리동네키움센터협의회∙강북구 지역아동센터협의회와 함께 어린이 교통사고 예방 및 교통안전 의식 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

강북경찰서가 8일 강북경찰서에서 협약식을 열고 강북구청∙한국교통안전공단 서울본부∙강북구 우리동네키움센터협의회∙강북구 지역아동센터협의회와 어린이 교통사고 예방 및 교통안전 의식 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 강북경찰서 제공

이번 협약은 경찰과 지자체, 교통안전 전문기관, 아동 돌봄 기관이 상호 협력하여 어린이 교통안전교육과 홍보활동을 추진하고 지역사회 중심의 어린이 교통안전 문화 정착을 위해 마련됐다. 유관기관들은 이번 협약을 계기로 어린이 교통안전교육과 캠페인, 홍보활동 등을 공동으로 추진하고 어린이 교통안전 문화 확산을 위해 지속적으로 협력하기로 했다.

김태현 강북경찰서장은 “어린이 교통안전은 어느 한 기관의 노력만으로 이루어질 수 없는 만큼 지역사회 모두의 관심과 협력이 무엇보다 중요하다”며 “이번 업무협약을 계기로 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 어린이들이 올바른 교통안전 습관을 기를 수 있도록 다양한 교통안전 교육과 홍보 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

강북경찰서는 앞으로도 협약기관과 긴밀한 협력체계를 유지하며 어린이 교통안전 교육과 캠페인, 홍보 활동을 지속 추진하고 지역사회와 함께 어린이가 안전한 교통환경 조성을 위해 최선을 다할 계획이다.

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