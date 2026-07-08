올해 2회째 맞는 항공보안주간 열려

“인공지능(AI)을 이용한 항공보안기술을 직접 체험하러 오세요.”

8일부터 10일까지 국립항공박물관과 인천, 김포 등 전국 공항에서 ‘2026 항공보안주간’이 열린다.

올해 항공보안주간은 ‘국민과 함께 만드는 항공보안-AI 기반 첨단기술과 국민참여로 여는 안전한 하늘길’이라는 주제로 열린다.

홍지선 국토교통부 2차관(왼쪽 여섯번째)이 8일 서울 강서구 항공박물관에서 열린 제2회 항공보안주간 개막식에서 주요 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

항공보안 기술의 미래를 공유하고 항공보안 문화를 확산하며 항공보안업계 종사자의 자긍심을 고취하기 위해 국민 참여·체험·홍보, 항공보안 종사자 경연, 전문가 학술교류 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

행사에서는 차세대 ‘K-항공보안’ 기술을 직접 확인할 수 있는 항공보안장비 전시·체험 프로그램, 항공보안 인식 확산을 위한 홍보 캠페인 및 항공보안 직종에 대한 취업설명회 등을 운영한다.

8일 국립항공박물관에서는 항공보안협회 주관으로 인공지능(AI) 기반 양방향 X선 검색장비를 비롯해, 불법 드론에 대응하기 위한 드론탐지레이더 등 8개 업체·기관에서 총 14종의 첨단 항공보안 장비를 전시할 계획이다.

또 한국공항공사는 폭발물을 처리할 때 착용하는 방폭복·방폭헬멧과 보안검색장비인 핸드스캐너 등을 국민들이 직접 착용하고 사용해볼 수 있는 ‘항공보안장비 체험존’을 운영할 계획이다.

9일 국립항공박물관에서는 항공보안협회 주관으로 국민이 직접 기획·제작한 항공보안 홍보 콘텐츠에 대한 공모전 시상식이 개최되고, 수상작들은 동 박물관에서 직접 감상할 수 있도록 운영된다.

10일까지 국립항공박물관에서는 한국항공협회가 주관하는 항공보안 취업설명회가 개최되어 보안검색요원, 항공경비요원 등 항공보안 관련 분야 직무 소개와 일대일 취업 상담을 진행함으로써 미래 항공보안 인재의 진로 탐색을 지원한다.

항공보안 전문가들이 한데 모여 우리 항공보안의 미래 전략을 논의하는 세미나·포럼도 함께 열린다. 8일 국립항공박물관에서는 인천국제공항공사가 주관하는 글로벌 항공보안 세미나가 개최되고, 주요국가의 항공보안 정책 동향, 선진 공항의 보안기술 활용사례, AI 기반 첨단장비 도입에 따른 운영 변화와 국제협력 과제 등이 논의된다.

9일에는 항공보안협회가 주관하는 미래항공보안포럼이 개최되어 안티드론, AI 등 첨단기술 융합 보안검색장비 고도화, 항공 보안문화 확산 등 미래 항공보안 정책 방향에 대한 심도 있는 논의가 이어질 예정이다.

이와 함께 항공보안 요원들의 실전 역량을 높이고, 자긍심을 다지는 경연 프로그램도 개최된다.

8일 인천공항 실내사격장에서는 사격왕 선발대회가 개최된다. 이를 통해, 항공보안 종사자와 공항경비 관련 인력의 현장 대응역량을 점검하고, 비상상황 대응체계의 중요성을 되새기는 계기가 될 것으로 기대된다.

10일 인천공항 항공교육원에서는 항공보안경진대회가 열린다. 보안검색, 화물검색, 항공경비 등 현장 업무역량을 겨루는 이번 대회는 종사자의 실무능력을 높이고 우수사례를 공유하는 장이 될 예정이다.

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