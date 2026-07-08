서울시 "삼성역 철근 누락 보고 지연, 철도공단 때문"

서울시는 GTX-A 삼성역 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 철근 누락 보고 지연 사태 국가철도공단에 의해 빚어졌다고 밝혔다.

시는 8일 보도참고자료에서 "국토부는 2023년 1월 11일 서울시와 철도공단 등에 보낸 'GTX 삼성역 영동대로 복합개발 공정계획 검토회의 결과' 공문을 통해 GTX 삼성역 구간 공정 관리 관련 보고 체계를 명확히 정한 바 있다“고 설명했다.

이어 "해당 공문에 따르면 서울시는 월간 건설사업관리보고서를 철도공단에 제출하고 철도공단이 국토부에 공유하도록 돼 있다“며 "서울시가 국토부에 직접 보고하는 구조가 아니라 서울시가 공단에 보고서를 제출하면 공단이 이를 검토한 뒤 국토부에 공유하는 방식의 상시 보고 체계가 정립된 것“이라고 강조했다.

시는 "이에 따라 서울시는 지난해 11월 10일 시공사와 감리단으로부터 철근 누락 사실을 보고 받은 뒤 같은 달 13일부터 올해 4월까지 총 6차례에 걸쳐 철근 누락 및 기둥 보강 계획 등이 포함된 월간 건설사업관리보고서를 국가철도공단에 공문으로 제출했다“고 설명했다.

또 "서울시는 국토부의 요청에 따라 2023년 2월부터 국가철도공단에 건설사업관리보고서를 제출해 왔으며 지난해 11월부터 올해 1월까지 철근 누락 관련 사항, 이후 3개월간은 보강 공사 및 안전 대책 관련 사항이 포함돼 있었다“며 "그러나 철도공단은 해당 보고서를 받은 이후에 서울시에 별도 보완 요청이나 문제 제기, 추가 보고 요청 등 어떠한 의견도 제시하지 않았다“고 말했다.

그러면서 시는 "따라서 국토부에 철근 누락 시공 오류 보고가 지연된 것은 서울시가 보고 절차를 누락했기 때문이 아니라 국토부 공문상 보고 체계에 따라 철도공단이 서울시로부터 제출받은 보고서를 검토해 국토부에 공유하는 과정이 제때 작동하지 않은 데 따른 것“이라고 언급했다.

<뉴시스>

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