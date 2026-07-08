코스피·코스닥서 잇단 매도 사이드카…양 시장 5%씩 하락 중

8일 국내 증시가 급락하자 코스피와 코스닥 시장에서 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 잇따라 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 31분 58초 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.

8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다.

발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 64.64포인트(5.21%) 내린 1,174.36이었다.

유가증권시장에 대한 매도 사이드카는 코스피200 선물지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

잠시 뒤인 오후 1시 33분 58분에는 코스닥 시장에 대한 매도 사이드카가 이어 울렸다.

발동 당시 코스닥150 선물 가격은 전일 종가보다 92.50포인트(6.31%) 내린 1,372.60이었다. 코스닥150 현물지수는 99.09포인트(6.76%) 내린 1,365.13이었다.

코스닥 매도 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

현 시각 코스피 지수는 오후 1시 43분 기준 407.41포인트(5.32%) 내린 7,248.90이다.

같은 시간 코스닥 지수는 48.31포인트(5.81%) 내린 782.92다.

<연합>

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