중국 휴머노이드 로봇 생산량, 올해 10만 대 넘을 듯

중국 AI 에이전트 서비스 화면. 중국은 거대 AI 모델과 AI 에이전트, AI 칩 개발에 속도를 내고 있다. (사진=CMG 제공)

중국의 올해 휴머노이드 로봇 생산량이 10만 대를 넘어설 것이라는 전망이 나왔다.

중국 공업정보화부 관계자는 7일 열린 2026 세계인공지능대회 및 인공지능 글로벌 거버넌스 고위급 회의 기자회견에서 인공지능(AI) 산업이 지속해서 성장하고 있다고 밝혔다.

공업정보화부에 따르면 2025년 중국 AI 핵심 산업 규모는 1조 2000억 위안을 넘어섰다. 거대 AI 모델과 AI 에이전트, AI 칩 개발이 속도를 내고 있으며 올해 휴머노이드 로봇 완성품 생산량은 10만 대를 돌파할 것으로 전망됐다.

AI 관련 표준화 작업도 진행 중이다. 중국은 현재까지 AI 분야에서 약 200건의 핵심 표준을 제정했다. 중국 기업들은 오픈소스 생태계 참여도 확대하고 있으며 대형 모델 다운로드 수에서 세계 1위를 기록했다고 공업정보화부는 밝혔다.

중국 오픈소스 커뮤니티인 AtomGit 등록 사용자도 1100만 명을 넘어섰다. 중국 당국은 AI와 제조업의 결합이 확대되면서 관련 산업 생태계가 빠르게 정비되고 있다고 보고 있다.

자료 제공: CMG

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지