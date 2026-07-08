국민체육진흥공단, 스포츠 인턴십 운영기관 모집…3개월 인건비 전액 지원

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠 분야 예비 인재의 현장 실무 역량 강화를 위해 ‘2026년 체육인재양성 스포츠 인턴십 교육과정’ 운영기관을 모집한다고 8일 밝혔다.

국민체육진흥공단(KSPO)에 따르면 모집 대상은 스포츠계 공공기관과 종목단체, 시·도체육회 등 스포츠 행정기관을 비롯해 프로스포츠 구단, 스포츠 미디어·빅데이터·에이전시·마케팅 등 스포츠 산업 분야 기업이다.

2026년 국민체육진흥공단 체육인재양성사업 스포츠 인턴십 운영기관 모집 관련 포스터. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 사업은 국민체육진흥공단이 추진하는 체육인재양성사업의 일환으로, 지난 6월 말부터 운영 중인 ‘스포츠 예비인재 과정’ 우수 수료생들에게 스포츠 현장 인턴십 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

운영기관으로 선정되면 약 4주간의 예비인재 과정을 우수한 성적으로 수료한 인력을 지원받을 수 있다. 이를 통해 스포츠 현장의 인력난을 완화하는 동시에 예비 인재들의 실무 역량을 높이는 효과가 기대된다. 특히 인턴십 참여 인력의 3개월간 인건비는 월 약 240만원 수준으로 전액 지원된다.

참여를 희망하는 기관과 기업은 24일까지 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 국민체육진흥공단과 K스포에듀 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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