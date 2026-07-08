60조 캐나다 잠수함 놓친 K-방산…1천600조 미국 함정시장 조준

최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)를 놓친 K-방산이 1천조원대 미국 함정시장을 정조준한다.



북대서양조약기구(NATO·나토)의 장벽에 가로막혀 한 차례 고배를 마셨지만, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가'(MASGA)'를 토대로 새로운 돌파구를 모색할 수 있다는 기대감이 나온다.

최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)를 놓친 K-방산이 1000조원대 미국 함정시장을 정조준한다. 야간작업이 한창인 한화오션 거제조선소 야드. 연합뉴스

8일 방산업계에 따르면 미 국방부(전쟁부)와 해군은 최근 각각 전투함과 급유함에 대한 정보 요청(RFI·Requests for Information)을 국내 조선사들에 보냈다.



마스가 논의가 본격화한 이래 미국 측이 이처럼 국내 조선업계의 함정 역량을 일괄 문의한 것은 이번이 처음이다.



국내 특수선 양강인 HD현대중공업과 한화오션은 지난달 각 사의 전투함 설계·건조 역량을 미 국방부에 전달했고, 미 해군의 중형급 급유함 RFI에 대해서는 두 회사에 삼성중공업까지 더해 3개 사가 회신했다.



아직 RFI 단계인 만큼 구체적인 사업이 진행되고 있다고 단정하기엔 섣부르지만, 향후 미국이 공식적인 입찰 제안요청(RFP·Requests for Proposals) 등을 통해 한국과의 협력을 본격화할 수 있다는 기대감이 나온다.



작년 코트라 보고서에 따르면 미국은 해군력 강화를 위해 2024년 말 기준 296척의 함정을 2054년까지 381척으로 확대한다는 목표다.



앞으로 30년간 총 364척, 연평균 12척의 신규 함정이 필요한 수준이다.



미국 해군이 신규 함정 조달을 위해 2054년까지 투입할 예산은 연평균 300억달러(약 45조원)로 추산된다. 총 1조750억달러(약 1천600조원)를 투입할 것으로 보고서는 분석했다.



이번 RFI 소식은 한국이 나토 동맹에 밀려 CPSP 수주를 놓친 다음 날 나왔다.



독일 TKMS와 함께 최종 결선에 오른 한화오션이 기술력 측면에선 뒤지지 않았지만, 캐나다가 결국 잠수함 성능이나 납기보다 전략적 판단에 따라 독일을 선택했다는 것이 대체적인 평가다.



독일과 캐나다가 모두 나토 핵심 회원국으로 대서양을 사이에 두고 안보·경제 협력 관계를 이어왔다는 점에서 동맹국 관계를 비롯한 지정학적 요인을 우선시했다는 분석이다.



반면 미국 함정시장 공략에 있어서는 아시아·태평양 지역의 지정학적인 요인이 한국에 유리하게 작용할 수 있다는 관측이 나온다.



미국이 중국의 막강한 해군력에 대응하기 위해선 우방국이자 조선 강국인 한국의 도움이 절실하다는 이유에서다.



2024 중국 군사력 보고서에 따르면 중국 해군은 세계 최대 규모의 함정·잠수함 370여척을 보유하고 있고 2030년 435척으로 늘어날 것으로 예상된다. 반면 미 해군은 296척만 운용하고 있다.



다만 미국 함정의 해외 건조를 제한하는 현지 규제를 타개하기 위해선 이재명 대통령을 중심으로 한 K-방산 외교가 관건이라는 전망도 나온다.



앞서 이재명 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회담을 계기로 트럼프 대통령과 만나 "조선을 포함한 호혜적 협력 방안에 대해 뜻을 같이했다"고 밝혔다.



특히 "트럼프 대통령은 이전에도 언급한 바 있지만, 이번에도 역시 미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있느냐고 물어왔다"면서 "당연히 가능하고 최선을 다하겠다"고 답했다고 전했다.



이 대통령은 전날 캐나다 잠수함 수주 불발과 관련해선 "K 방산의 담대한 도전은 계속된다"며 "연구개발과 수출 지원, 국제협력 강화까지. 우리 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 그날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다할 것"이라고 약속했다.



이 대통령은 현재 튀르키예에서 열리는 나토 정상회의 참석을 계기로 방산 외교를 이어가고 있다.

<연합>

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