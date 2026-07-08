'김부장' 윤경호, 13시간 묵언수행 하며 팬사인회 연다

배우 윤경호가 묵언수행을 하며 팬사인회를 진행한다.
SBS는 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 'SBS 금토드라마 김부장 초대 이벤트-윤경호 시청률 공약 이행: 묵언수행 사인회'를 공지했다.
사인회는 오는 13일 오후 4시 서울 목동 SBS 방송센터에서 열린다. 사인회에 참석한 팬들은 말을 해도 되지만 윤경호는 말하지 못한다.
윤경호의 묵언수행은 '김부장' 시청률 13% 돌파 공약 이벤트다.
윤경호는 지난달 25일 열린 '김부장' 제작발표회에서 "10%만 넘어도 대박이지만 소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀했으니 13%를 목표로 하겠다"고 말했다.
이에 주상욱이 "13%가 되면 묵언수행 하는 건 어떠냐"고 제안하자 윤경호는 "그럼 13시간 동안 묵언수행을 하겠다"고 약속했다.
이후 '김부장'은 방송 2회 만에 시청률 15.7%(이하 닐슨코리아 전국 기준)를 달성했고, 가장 최근 방송된 4회는 21.6%로 자체 최고 시청률을 경신했다.
목표 시청률 13%를 돌파함에 따라 윤경호는 묵언수행에 돌입한다.
그는 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 생방송에 출연한 뒤 묵언수행을 하며 콘텐츠를 촬영할 예정이다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지