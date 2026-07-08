'김부장' 윤경호, 13시간 묵언수행 하며 팬사인회 연다

배우 윤경호가 묵언수행을 하며 팬사인회를 진행한다.

SBS는 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 'SBS 금토드라마 김부장 초대 이벤트-윤경호 시청률 공약 이행: 묵언수행 사인회'를 공지했다.

배우 윤경호가 25일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 열린 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. SBS 제공

사인회는 오는 13일 오후 4시 서울 목동 SBS 방송센터에서 열린다. 사인회에 참석한 팬들은 말을 해도 되지만 윤경호는 말하지 못한다.

윤경호의 묵언수행은 '김부장' 시청률 13% 돌파 공약 이벤트다.

윤경호는 지난달 25일 열린 '김부장' 제작발표회에서 "10%만 넘어도 대박이지만 소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀했으니 13%를 목표로 하겠다"고 말했다.

이에 주상욱이 "13%가 되면 묵언수행 하는 건 어떠냐"고 제안하자 윤경호는 "그럼 13시간 동안 묵언수행을 하겠다"고 약속했다.

이후 '김부장'은 방송 2회 만에 시청률 15.7%(이하 닐슨코리아 전국 기준)를 달성했고, 가장 최근 방송된 4회는 21.6%로 자체 최고 시청률을 경신했다.

목표 시청률 13%를 돌파함에 따라 윤경호는 묵언수행에 돌입한다.

그는 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 생방송에 출연한 뒤 묵언수행을 하며 콘텐츠를 촬영할 예정이다.

<뉴시스>

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