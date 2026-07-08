초록우산 ‘생명을 지키는 영수증’, 칸 라이언즈 은상 2관왕

사진=초록우산 제공

아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 이주배경아동 지원 캠페인 ‘생명을 지키는 영수증’이 국제 광고제 ‘2026 칸 라이언즈(Cannes Lions)’에서 은상 2관왕을 수상했다고 밝혔다.

초록우산은 이번 칸 라이언즈 수상에 앞서 지난 6월 ‘클리오(Clio Awards)’ 광고제에서도 은상을 수상하며 칸 라이언즈와 클리오에서 수상했다.

칸 라이언즈는 클리오, 뉴욕 페스티벌과 함께 세계 3대 광고제로 꼽힌다. 칸 라이언즈는 창의성과 캠페인 영향력 등을 기준으로 수상작을 선정하는 국제 광고제다.

초록우산 ‘생명을 지키는 영수증’은 언어 장벽과 정보 부족으로 필수예방접종 등 기초적인 의료 정보에 접근하기 어려운 이주배경아동 가정을 지원하기 위해 기획된 캠페인이다. 캠페인은 이주배경아동이 겪는 의료 정보 접근의 어려움을 알리고, 관련 정보가 실제 의료 지원으로 연결될 수 있도록 생활 밀착형 전달 방식을 활용했다. 2025년 이주배경아동 가정이 자주 이용하는 로컬마트를 주요 접점으로 설정하고, 다국어 안내문과 QR코드가 인쇄된 특수 영수증을 활용해 국가필수예방접종 안내와 건강권 지원사업 등을 알렸다.

초록우산에 따르면 해당 캠페인을 통해 의료 사각지대에 있던 이주배경아동 102명이 의료기관으로 연계됐고, 80명에게 건강검진과 예방접종이 지원됐다.

초록우산이 은상을 수상한 ‘Small-Scale Media’ 부문은 제한된 자원과 규모 속에서도 창의적인 미디어 활용을 통해 효과를 낸 캠페인을 대상으로 하며, ‘Audience Insights’ 부문은 타깃에 대한 이해를 바탕으로 캠페인 전략을 전개한 사례를 평가한다.

초록우산은 이주배경가정의 생활 동선과 정보 접근 환경을 분석하고, ‘영수증’이라는 일상적 매개체를 활용해 의료 정보 접근 문제를 알렸다는 평가를 받았다.

이에 앞서 초록우산 ‘생명을 지키는 영수증’은 2026 클리오 헬스 어워즈(Clio Health Awards)에서도 ‘Health Equity’ 부문 은상을 수상했다. 또한 초록우산 측에 따르면 아시아태평양 지역 광고제 ‘2026 스파이크스 아시아’ 헬스케어 부문에서 금상과 미디어 부문에서 동상을, ‘애드페스트 2026’ 미디어 부문에서 Public Services & Cause Appeals 금상과 Use of Ambient: Small Scale 은상을 수상했다. 지난해에는 ‘2025 대한민국 광고대상’ 공익광고 부문에서 금상과 OOH 부문에서 은상을 수상한 바 있다.

초록우산 황영기 회장은 “이주배경아동들이 언어와 정보의 장벽 때문에 기본적인 의료 서비스조차 충분히 이용하지 못하는 현실을 알리고자 기획한 캠페인이 국제적으로 가치를 인정받게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “초록우산은 앞으로도 모든 아동이 출신과 환경에 관계없이 건강하게 성장할 수 있도록 의료 사각지대 해소와 건강권 증진을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 초록우산은 이주배경아동 지원을 재단의 중점사업으로 선정해 국내 초기 적응부터 진로 개발, 예방접종 및 진료 지원, 임신과 출산 지원, 의료통역 지원 등 사업을 추진하고 있다.

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