KT, AI 시대 보안 경쟁력 강화…4년 연속 1000억원대 투자

KT는 인공지능(AI) 시대 보안 경쟁력 강화를 위해 정보보안 혁신 노력의 중요성을 임직원들에게 강조했다고 8일 밝혔다.

KT 개인정보보호 자문위원회 발족식에 KT 박윤영 대표, 정보보안실장(CISO) 이상운 전무, 개인정보보호그룹장(CPO) 김창오 상무 등이 참석해 자문위원들과 개인정보보호 체계 고도화 방향을 논의하고 있다. KT 제공

KT가 7월 한 달간 사내에서 운영 중인 ‘정보보호 주간’은 보안을 단순한 규정이 아닌 일하는 문화로 정착시키기 위한 프로그램이며, 임직원이 업무 속에서 보안 실천을 자연스럽게 체득할 수 있도록 마련됐다.

임직원에게 정보보호의 중요성과 실천 행동을 담은 핵심 보안 메시지를 지속 전달하고, 참여형 캠페인으로 자발적인 실천과 공감대를 확산함으로써 보안 인식을 강화한다.

KT는 2025년 회계연도 기준 정보보호 부문에 1276억원을 투자하며 4년 연속 연간 투자액 1000억원 이상을 유지했다. 단일 기업 기준 국내 3위이자 통신사 가운데 가장 큰 규모다.

정보보호 전담 인력 총 317명 중 내부 전문 인력으로 164명을 둬 투자와 전문성도 함께 강화하고 있다.

KT는 이들을 중심으로 보안 전략 수립부터 핵심 시스템 보호, 사고 대응까지 수행하는 체계를 운영하고 있다.

IT·네트워크 개발자 대상 보안 아카데미를 운영하는 등 중장기 보안 전문 인력 양성 체계도 구축하고 있다.

KT 관계자는 “AI 시대 정보보안은 사고 이후 대응보다 상시 예방과 선제 대응이 더욱 중요하다”며 “고객이 가장 신뢰할 수 있는 기업으로 도약하도록 보안 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지