원구성 대치 속 정점식 “중진회의 소집해 투쟁 방향 의견 들을 것”

국민의힘 정점식 원내대표는 8일 22대 후반기 국회 원구성과 관련해 “중진회의를 소집해 향후 투쟁 방향에 대해 중진들의 의견을 들어볼 생각도 갖고 있다”고 밝혔다. 여야는 후반기 원 구성을 놓고 18개 상임위원회 위원장 배분 협상을 이어왔지만 법제사법위원장을 둘러싼 이견을 좁히지 못했고, 더불어민주당이 최근 11개 상임위원장 단독 선출을 강행했다.
정 원내대표는 이날 매일신문 유튜브에 출연해 “어제부터 (여야) 원내운영수석부대표들끼리 만나 조금씩 이야기를 나누고 있다”라며 이같이 말했다.
그는 “민주당이 입법 독주를 하기 위해 법제사법위원장을 가져간다고밖에 생각할 수 없어 강하게 반발하며 투쟁하고 있다”면서도 “소수 야당의 어려움을 절감한다. 그렇지만 이대로 (투쟁을) 포기할 수는 없지 않겠느냐”고 했다.
정 원내대표는 일각에서 투쟁 방법으로 거론되는 의원직 총사퇴에 대해서는 선을 그었다. 그는 “투쟁 자체가 희화화될 가능성이 굉장히 크다”면서 “만일 한다면 정말 우리가 사퇴한다는 그 각오 아래 해야 하는 부분이기 때문에 저희들이 논의에 이르지 못하고 있다”고 설명했다.
정 원내대표는 최근 당내 ‘징계 정치’ 논란에 대해서는 “어떤 조직 체계에서도 징계는 있을 수 있다고 생각한다”면서 “다만 징계 대상과 수위에 있어 국민들이나 당원들이나 의원들 대다수가 공감할 수 있는 정도로 이뤄져야 한다고 생각한다”고 말했다. 이어 “그런 절차로 진행되고 그런 결과가 나올 것으로 기대한다”고 덧붙였다. 6·3 지방선거를 계기로 활동을 멈췄던 국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 6일 지방선거 이후 첫 전체회의를 열고 징계 요청서 검토에 착수했다. 장동혁 대표가 지방선거가 끝난 후 당내 기강 확립을 강조하며 특정 의원들을 사실상 징계대상자로 거론해 논란이 일었다. 정 원내대표는 징계 문제를 포함해 주요 현안에서 장 대표와 이견이 있는 게 아니냐 질문에는 “당 대표와 원내대표가 항상 의견이 같으라는 법은 없지만 항상 서로 필요할 때는 논의를 하고는 있다”고 설명했다.
정 원내대표는 당내 갈등을 하루빨리 해소해야한다고 강조했다. 그는 “소위 계파가 다르다고 해서 악수와 대화조차도 하지 않는 이 당내 현실을 하루빨리 타파를 해야 된다”라며 “당내 화합을 통해서 국민의 신뢰를 회복해야 우리가 강한 대여 투쟁도 할 수 있고, 민생도 챙길 수 있을 것이다. 앞으로는 그 방향으로 나아가고자 열심히 노력하는 중”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지