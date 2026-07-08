아인스케어, 옵티마 웰니스 뮤지엄약국서 브랜드 팝업 진행

헬스케어 브랜드 아인스케어가 지난달 27일 서울 옵티마 웰니스 뮤지엄약국 강남점에서 브랜드 팝업 행사를 개최했다고 밝혔다.

아인스케어는 20여 년간 대학병원과 종합병원에 병원 전용 건강기능식품을 공급해 온 경영진이 설립한 헬스케어 브랜드다. 회사는 병원 채널에서 축적한 경험과 제품 개발 역량을 바탕으로 소비자 접점을 확대하고 있으며, 이번 행사는 약국 채널 입점을 기념해 브랜드와 대표 제품을 소개하기 위해 마련됐다.

행사에서는 아인스케어의 대표 제품인 ‘MG-DHA 라인(마그 오메가3)’과 ‘ML-ASHWAGANDHA(아쉬아간다 & 마그네슘)’를 비롯한 주요 제품을 소개하고, 원료와 흡수 기술의 특징을 설명하는 제품 상담과 체험 프로그램이 진행됐다. 방문객들은 식물성 MAG 형태 오메가3의 특성과 흡수율 중심의 제품 설계에 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.

또한 경품을 제공하는 뽑기 이벤트도 함께 마련됐으며, 방문객이 제품을 체험하고 상담을 받을 수 있는 프로그램도 진행됐다.

아인스케어는 이번 옵티마 웰니스 뮤지엄약국 입점을 계기로 약국 채널에서 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

아인스케어 관계자는 “이번 팝업은 소비자들에게 브랜드와 주요 제품을 소개하는 자리였다”며 “앞으로도 병원 채널에서 쌓은 경험을 바탕으로 소비자 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 아인스케어는 소비자 접점을 확대하기 위해 오는 7월 8일 CJ온스타일 라이브 방송을 진행하고, 대표 제품을 소개할 예정이다. 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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