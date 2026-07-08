반도체 계약학과 원서, 여러 군데 쓴다…의약학 동시지원은 줄어

삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 반도체 계약학과에 지원한 수험생 중 의약학 계열에 동시 지원한 비율은 줄고, 여러 대학의 반도체 계약학과에 동시 지원한 비율은 늘어난 것으로 나타났다.



8일 진학사가 수시 지원 대학을 공개한 수험생(2025학년도 387명·2026학년도 549명)의 데이터를 분석한 결과, 서울 5개 대학(고려대·서강대·성균관대·연세대·한양대) 반도체 계약학과 지원자의 의약학 계열 동시 지원 비율은 2025학년도 45.5%에서 2026학년도 39.3%로 6.2%포인트(p) 감소했다.

삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 반도체 계약학과에 지원한 수험생 중 의약학 계열에 동시 지원한 비율은 줄고, 여러 대학의 반도체 계약학과에 동시 지원한 비율은 늘어난 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

다른 대학의 반도체 계약학과를 함께 지원한 비율은 같은 기간 26.6%에서 27.7%로 소폭 증가했다.



지원자 1인당 평균 반도체 계약학과 지원 개수도 1.36개에서 1.40개로 늘었다.



반도체 계약학과를 3개 이상 지원한 학생 비율 역시 6.7%에서 9.7%로 3.0%p 상승했다.



진학사는 의대 모집 인원의 회귀가 자연계 상위권 학생들의 계약학과 지원 전략 변화에 영향을 미친 것으로 분석했다.



의대 모집 인원이 한시적으로 크게 확대됐던 2025학년도에는 의약학 계열과 반도체 계약학과를 함께 지원하는 사례가 상대적으로 많았지만, 2026학년도에는 의대 모집 인원이 기존 수준으로 돌아오면서 합격 가능성을 고려한 현실적인 지원이 늘었다는 것이다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 "2027학년도에는 의대 모집 인원이 지난해보다 증가했지만, 증가 인원의 상당수가 지역 선발 중심인 만큼 최상위권 자연계 수험생 전반의 지원 흐름에 미치는 영향은 제한적일 수 있다"고 분석했다.



이어 "반도체 산업의 지속적인 성장과 삼성전자·SK하이닉스 계약학과에 대한 높은 선호도가 맞물려 의약학 계열 병행 지원은 줄고 반도체 계약학과를 여러 대학에 함께 지원하는 전략은 더욱 뚜렷해질 것"이라고 전망했다.

<연합>

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