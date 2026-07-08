배재고, ‘6개월 출전정지’ 재심 신청… 봉황대기 출전 가능해질까

최근 청룡기 전국고교야구대회에서 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 ‘5·18 폄훼성 응원’을 했다가 ‘6개월 출전정지’란 중징계를 받은 서울 배재고 야구부가 재심을 신청하기로 했다.

8일 서울시교육청에 따르면 배재고 야구부는 재심 신청 마감일인 이날 야구협회에 재심 신청을 한다. 교직원들의 탄원서도 함께 제출할 예정이다.

7일 서울시 강동구 배재고등학교 내 야구장에 적막감이 감돌고 있다. 뉴스1

앞서 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 1일 배재고 야구부에 ‘6개월 출전정지’ 징계를 내렸다. 배재고는 2일 청룡기 2회전에서 몰수패를 당한 데 이어, 다음 달 열리는 제54회 봉황대기 출전도 불가능해졌다.

배재고가 재심 신청을 하면서 징계 수위가 축소될지 여부가 관심이다. 다만 재심 신청 후 재심의까지는 최소 2개월이 걸려, 봉황대기 출전 가능 여부는 불투명하다.

전날 광주일고 측은 야구협회에 배재고에 대한 선처를 공식 요청했다. 이규연 광주일고 교장은 “용서와 화해의 모습을 고려해 배재고 선수들이 경기장에서 새롭게 출발할 수 있도록 가능한 행정적 역량과 지혜를 모아주길 바란다”고 요청했다. 총동창회도 “사태를 방조해 온 지도자와 학교, 교육청은 막중한 책임을 져야 한다”면서도 “잘못을 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 아니다”라고 강조했다.

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