삼성전자와 기업들, 국내 경제에 1731조원 기여한다

국내 100대 기업의 지난해 경제기여액이 1700조원을 넘어선 것으로 나타났다. 특히 자사주 소각을 포함한 주주환원 규모가 전년 대비 급증하면서 기업 가치 제고에 기여한 것으로 분석됐다.

삼성전자 서초사옥. 뉴시스

기업데이터연구소 CEO스코어가 8일 2026년 지정 500대 기업 중 사업보고서를 제출한 매출 상위 100곳을 대상으로(공기업·금융사 제외) 조사한 결과, 이들 기업의 지난해 경제기여액은 총 1731조1599억원으로 집계됐다. 이는 전년(1612조4722억원)보다 7.4%(118조6877억원) 증가한 규모다.

경제기여액은 기업이 경영활동으로 창출한 경제 가치의 총액을 뜻한다.

100대 기업의 지난해 매출액은 전년보다 8.3% 늘어난 2290조8472억원을 기록했다. 다만, 매출액 대비 경제기여액 비중은 75.6%로 전년(76.2%) 대비 0.6%포인트 감소했다.

기업별로 보면 삼성전자가 177조2천497억원으로 100대 기업 가운데 1위를 차지했다. 2024년 157조5376억원 대비 19조7121억원(12.5%) 늘었다.

이어 현대자동차(122조2432억원), 기아(92조718억원), LG전자(77조1044억원), 현대모비스(56조2139억원), SK온(52조3340억원), 한화(44조9261억원), ) 순으로 나타났다.

부문별로는 협력사 지원금이 전체 경제기여도의 81.2%로 가장 큰 비중을 차지했다.

특히 최근 정부의 주주가치 제고·주가 부양 정책과 맞물려 주주환원 부문의 증가율이 가장 두드러졌다.

주주환원 부문 가운데 배당이 30조6507억원으로 전년(27조3423억원) 대비 12.1% 증가했다. 자사주 소각은 4조3050억원에서 11조2129억원으로 무려 160.5% 6조9079억원(160.5%) 급증했다.

주주환원에서도 삼성전자가 1위를 차지했다.

삼성전자의 지난해 주주환원 비용은 배당 11조1079억원·자기주식 소각 3조490억원을 합산한 총 14조1569억원으로 집계됐다. 100대 기업 가운데 주주환원 규모가 10조원을 넘긴 곳은 삼성전자가 유일했다.

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