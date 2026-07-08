고우석, 빅리그 로스터 진입 빅리그 데뷔 눈앞…"필승조 기용 가능성"

고우석(27)이 2024년부터 도전해 온 빅리그를 향해 꿈이 현실로 다가오고 있다.

고우석은 8일 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃 필드에서 열리는 클리블랜드 가디언스와의 홈 경기를 앞두고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스의 26인 로스터에 이름을 올렸다. 미네소타 소식을 전하는 매체 트윈스 데일리는 "고우석이 필승조 역할을 맡을 가능성이 있다"라고 전했다.

지난 3월 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 한국과 일본의 경기, 6회말 한국 고우석이 역투하고 있다. 뉴시스

고우석이 이날 불펜 투수로 마운드에 오르면 한국인 선수로는 30번째 메이저리거가 된다. 미네소타는 지난 6일 디트로이트 타이거스에서 트레이드로 고우석을 영입했다. 취약한 불펜을 보강하기 위한 취지였다.

고우석은 지난 2023년 말 포스팅 시스템을 통해 MLB 무대에 도전장을 내고 샌디에이고 파드리스와 2년 총액 450만달러 계약을 체결했다. 그러나 이후 마이애미 말린스를 거쳐 디트로이트에서 두 시즌을 마이너리그에서보냈다.

절치부심한 올 시즌 마이너리그 27경기에서 3승 1패 평균자책점 1.96을 기록하며 미네소타의 부름을 받았다.

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