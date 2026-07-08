고열 입원 브라이언 "반려견에 마지막 인사까지 생각"

방송인 브라이언이 고열로 병원에 입원했다가 퇴원했다고 했다.

브라이언은 7일 유튜브 채널 '더브라이언'에서 퇴원 후 일상을 공개했다.

브라이언. '더브라이언' 유튜브 캡처

브라이언은 "사실 최근에 면역력이 많이 떨어져서 병원에 있었다. 사실은 어제 퇴원했다"고 말했다.

그는 "병원에 있으면서 진짜 퇴원하면 제대로 쉼을 가져보고 싶다고 생각했다"고 했다.

PD가 "아프니까 술 못 드시냐"고 하자 브라이언은 "한 달 동안 못 먹는다. 간 수치가 너무 높다고 한다"고 말했다.

그는 "병원에서도 집에 와서도 술을 버릴까 생각했다. 사람이 아프니까 건강해야지 싶다. 아예 (술을) 끊진 않겠지만 고통스럽게 병원에 있었기에 너무 먹기 싫다는 생각도 들었다"고 했다.

이어 "병원 가기 전날 감정이 몰입돼서 반려견들을 껴안으며 '아빠가 돌아오지 않으면 너넨 좋은 주인 만나서 아빠 잊지 마'까지 생각했다"고 말했다.

브라이언은 "사람이 늙고 아프니까 온갖 생각을 하게 된다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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