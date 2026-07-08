'하트시그널4' 김지영, 계획보다 이른 임신...휴약기 중 찾아왔다

‘하트시그널4’ 출신 인플루언서 김지영이 자신의 유튜브 채널을 통해 임신과 관련한 이야기를 공개했다. 그는 계획했던 시기보다 이른 임신이었다는 점과 건강 상태를 함께 설명했다.
7일 김지영은 자신의 유튜브 채널에 ‘연프 나온 지 3년 지난 사람은 어떻게 살까 | Q&A’라는 제목의 영상을 게재했다. 이날 영상에서 그는 누리꾼들에게 ‘다낭성인데 임신 꿀팁이 있나’, ‘계획한 임신이었냐’는 질문을 받았다.
이에 김지영은 “다낭성 난소 증후군이라는 증후군을 앓고 있다”고 언급하면서, “증후군이라는 건 스펙트럼의 차이가 있어 질병으로 분류할 수는 없지만 다낭성은 난소 배출이 일반적이지 않은 거다”고 설명했다.
이어 만 30살임에도 난소 나이가 24살인데 “난소 나이가 어린 게 마냥 좋은 게 아니다”고 덧붙였다. 그는 “내 난자가 나이만큼 배출되지 못했다는 것”이라며 그 이유를 밝혔다.
김지영은 “그만큼 생리가 불규칙하다”고 말하면서 “20대 초중반부터 늘 치료 목적으로 경구피임약을 복용했다”고 전했다. “5~6년 정도 복용하다가 휴약기를 약 2달 정도 가졌다”고 밝힌 그는 “약을 오래 먹으면 혈전, 피가 끈적끈적해질 수 있기 때문에 쉬어주는 기간이 필요하다”고 말했다.
김지영은 휴약기 중 아이가 찾아왔다고 전했다. 그는 오랜 기간 피임약을 복용한 사람이 곧바로 임신한 점에 대해 놀라움을 표현했다. 현재는 감사한 마음으로 임신 기간을 보내고 있다고 언급했다. 그는 최소 2년 정도 후 임신을 계획했다고 덧붙였다.
김지영은 1995년생으로 승무원 출신 인플루언서로 전해진다. 그는 채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’출연으로 얼굴을 알렸다.
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