'하트시그널4' 김지영, 계획보다 이른 임신...휴약기 중 찾아왔다

‘하트시그널4’ 출신 인플루언서 김지영이 자신의 유튜브 채널을 통해 임신과 관련한 이야기를 공개했다. 그는 계획했던 시기보다 이른 임신이었다는 점과 건강 상태를 함께 설명했다.

‘하트시그널4’ 출신 인플루언서 김지영이 자신의 유튜브 채널을 통해 임신과 관련한 이야기를 공개했다. 그는 계획했던 시기보다 이른 임신이었다는 점과 건강 상태를 함께 설명했다. 김지영

7일 김지영은 자신의 유튜브 채널에 ‘연프 나온 지 3년 지난 사람은 어떻게 살까 | Q&A’라는 제목의 영상을 게재했다. 이날 영상에서 그는 누리꾼들에게 ‘다낭성인데 임신 꿀팁이 있나’, ‘계획한 임신이었냐’는 질문을 받았다.

이에 김지영은 “다낭성 난소 증후군이라는 증후군을 앓고 있다”고 언급하면서, “증후군이라는 건 스펙트럼의 차이가 있어 질병으로 분류할 수는 없지만 다낭성은 난소 배출이 일반적이지 않은 거다”고 설명했다.

이어 만 30살임에도 난소 나이가 24살인데 “난소 나이가 어린 게 마냥 좋은 게 아니다”고 덧붙였다. 그는 “내 난자가 나이만큼 배출되지 못했다는 것”이라며 그 이유를 밝혔다.

김지영은 “그만큼 생리가 불규칙하다”고 말하면서 “20대 초중반부터 늘 치료 목적으로 경구피임약을 복용했다”고 전했다. “5~6년 정도 복용하다가 휴약기를 약 2달 정도 가졌다”고 밝힌 그는 “약을 오래 먹으면 혈전, 피가 끈적끈적해질 수 있기 때문에 쉬어주는 기간이 필요하다”고 말했다.

김지영은 휴약기 중 아이가 찾아왔다고 전했다. 그는 오랜 기간 피임약을 복용한 사람이 곧바로 임신한 점에 대해 놀라움을 표현했다. 현재는 감사한 마음으로 임신 기간을 보내고 있다고 언급했다. 그는 최소 2년 정도 후 임신을 계획했다고 덧붙였다.

김지영은 1995년생으로 승무원 출신 인플루언서로 전해진다. 그는 채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’출연으로 얼굴을 알렸다.

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