삼성전자 호실적에도 ‘팔자’ 외국인…반도체 피크아웃 우려가 원인?

삼성전자가 영업이익 89조4000억원이라는 역대급 호실적을 냈음에도 주가가 하락한데에는 외국인투자자의 매도행렬이 원인이라는 분석이 나왔다. 2분기 실적발표와 상관없이 외국인투자자가 연초부터 매도세를 이어오고 있고 삼성전자의 호실적 발표에도 ‘팔자’ 기조가 유지되는 건 결국 반도체 ‘피크아웃(정점 뒤 상승세 둔화)’가 원인이라는 지적이 나온다.

경기도 수원시 영통구 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

8일 IBK투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 호실적 발표에도 주가가 하락한 이유를 분석했다. 전일 삼성전자는 2분기 매출액 171조원, 영업이익 89조4000억원을 발표하면서 역대급 호실적을 공개했다. IBK투자증권은 “삼성전자 2분기 매출은 시장 예상치에 거의 부합했고, 영업이익은 시장 컨센서스가 85조원 수준이었음을 감안하면 양호한 수치로 발표됐다”고 말했다.

문제는 주가다. 역대급 실적을 냈음에도 7일 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 2만2000원(6.92%) 내린 29만6000원에 거래를 마쳤다. IBK투자증권은 “전일 삼성전자가 양호한 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 급락했다”며 “물론 시장의 눈높이가 다소 높았기 때문에 강력한 낙관론에 대비해서는 다소 아쉬움을 줄 수도 있는 실적이지만 그럼에도 불구하고 역대급 호실적 대비 주가가 과도하게 하락한 것으로 판단한다”고 짚었다.

과도한 주가 하락에는 외국인 수급 불확실성이 있다고 진단했다. IBK투자증권은 “전일 역시 시장 매도 주체는 외국인이었고 외국인의 매도 압력이 지속 및 강화되고 있다”며 “사실 외국인 매도 흐름은 연초부터 지속되었고 연중 일시적인 매수 국면들이 있었으나 대체로 매도 우위가 지속되었다”고 분석했다.

그러면서 “특히, 2분기부터는 매도 압력이 더 강화된 가운데 지난 6월19일부터는 일관되게 하루도 빠짐없이 순매도를 지속하고 있다”며 “시장의 호재, 악재 등 재료와 상관없이 매도 압력이 지속되고 있다는 점에서 시장에 상당한 수급적 부담 요인으로 작용 중”이라고 지적했다.

삼성전자. 연합뉴스

IBK투자증권은 “반도체 호실적 행진에도 외국인의 매도 압력이 지속 및 강화되고 있는 배경에는 펀더멘탈보다도 센티멘트 피크아웃 우려가 작용하고 있는 것으로 보여진다”며 “여기에 최근 AI 모멘텀 관련하여 부정적 뉴스가 나오면서 투자 심리가 위축되고 있을 수 있다는 점도 고려해야 한다”고 설명했다.

이어 “반도체를 중심으로 한 외국인 매도 압력이 지속되는 수급 불확실성에 직면해 있어 시장이 다시 의미 있는 반등 추세를 보이기 위해서는 AI 및 반도체 업황에 대한 투자 센티멘트 개선 요인이 대두되거나 적극적인 국내 자금 유입이 필요한 상황”이라고 강조했다.

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