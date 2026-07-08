'뮤지컬 근본' 최정원 "공연은 소풍가는 아이처럼 설레… 피곤한 적 없어"

뮤지컬 배우 최정원이 무대를 향한 사랑과 열정을 드러냈다. 유튜브 채널 '투머치 김호영' 영상 캡처

뮤지컬 배우 최정원이 무대를 향한 사랑과 지치지 않는 열정을 드러냈다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘투머치 김호영’에는 ‘오늘 저녁은 수원 통닭이닭 찐친 최정원 선배와 치킨 먹으며 토크 한사바리’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김호영은 “나는 선배님을 안 뒤로 한 번도 피곤해하는 모습을 본 적이 없다”고 말했다.

에너제틱한 최정원. 유튜브 채널 '투머치 김호영' 영상 캡처

이에 최정원은 “나는 모두가 그럴 줄 알았다”며 “오늘 공연이 있어! 너무 행복해! 라고 할 줄 알았다. 그런데 공연을 하기 싫어서 눈물이 난다고?”라고 이해할 수 없는 표정을 지었다.

두 사람은 뮤지컬 ‘렌트’에서 인연이 닿았다. 당시 렌트의 초연 배우였던 최정원과 재연 배우였던 김호영은 “선배님이 출산하신 후에 차기작으로 처음 선택하신 작품이 ‘렌트’였다”고 말했다.

늘 김호영에게 용기를 불어넣어 준 최정원. 유튜브 채널 '투머치 김호영' 영상 캡처

김호영은 이 밖에도 무대에 오르기 전 대사 연습을 하며 힘들어할 때 최정원이 해주었던 말들, 남들보다 잘나고 싶어 욕심을 부릴 때 그 욕심마저 아름다워 보인다고 해 준 것, 김호영이 맡은 캐릭터의 목소리 연기에 대한 칭찬 등 즐겁고 행복했던 순간들을 회상했다.

김호영은 “선배는 단 한 번도 피곤해하는 모습을 본 적이 없다. 에너제틱의 대명사”라고 말하자 최정원은 “난 피곤하지 않다”고 웃으며 말했다. 김호영은 “선배는 늘 ‘난 공연을 맨날 하고 싶다’고 하신다”고 전했다.

뮤지컬을 할 때가 제일 살아있다는 느낌이 들고 행복하다는 최정원. 유튜브 채널 '투머치 김호영' 영상 캡처

최정원은 “난 무대를 놀이터에 온 꼬마라고 생각한다. 시소를 탈까, 그네를 탈까 하는 마음으로 공연장에 간다. 아직도 공연 있는 날은 소풍 가는 아이처럼 설렌다”고 말했다.

“뮤지컬을 할 때 가장 살아있다”고 말한 최정원은 “내 좌우명은 세상에서 가장 다정한 배우가 되는 것”이라고 말했다. 함께 하는 배우들의 이름을 먼저 익히고 그들이 힘들 때 도우려 노력한다는 최정원에게 김호영은 “다정한 건 세계 1등”이라고 존경을 표했다.

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