촬영장서 PD 혼낸 최민수…"너 혼자 샌드위치 먹냐"

최민수가 막내 스태프가 밥을 먹지 않았다는 사실을 알고 촬영을 중단한 채 함께 식사를 했던 일화가 공개돼 화제를 모았다.

예능 카메라 감독이라고 밝힌 누리꾼 A는 6일 소셜미디어에 최민수와 촬영했던 일화를 공개했다.

배우 최민수. 뉴시스

A는 당시 최민수의 집에서 촬영을 준비 중이었다며 "아침 일찍 가서 카메라 세팅하고 있는데 최민수님이 나한테 밥 먹었냐고 물어봤다. 난 그냥 '안 먹었습니다' 했는데 그게 엄청난 사건의 불씨가 됐다"고 했다.

이어 "갑자기 표정이 싹 굳더니 PD를 찾더라. '내가 스태프들 밥 다 먹이고 일 시키라 했지? 너 혼자 샌드위치 먹고 있냐?' 화를 엄청 내면서 PD를 혼냈다"고 했다.

A는 "그러고는 나한테 식탁에 앉으래. 앉았더니 내 밥이 차려졌다. 최민수님 드실 밥이랑 같이 나왔다. 다 먹을 때까지 촬영 안 한다더라"고 회상했다.

또 "근데 그때 나는 막내였다. 30명 가까운 스태프들이 다 지켜보는데 밥이 넘어가겠냐. 후다닥 먹고 일어나려 했는데 '내가 먹는 속도에 맞춰서 먹어'라고 했다"고 했다.

그러면서 "그래서 다들 보는 앞에서 최민수님 먹는 속도 맞춰가며 밥을 다 먹었다. 감사한데 진짜 부담스러웠다"고 했다.

아울러 "막내들 잘 챙긴다는 얘긴 들었는데 막상 당사자가 되니까 느낌이 달랐다. 현장에서 제일 높은 사람이 제일 바닥에 있는 막내부터 챙기는 게 진짜 멋있었다"고 했다.

이에 한 누리꾼은 댓글을 통해 "저도 '런닝맨' 촬영 때 최민수 배우님께서 '너도 수영장에서 놀아'라고 말씀해 주셨다"고 했다.

<뉴시스>

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