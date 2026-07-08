“정몽준 당선시키려 했잖나” “팩트 앞에 정직해야”… ‘盧 대변인’도 김민석 질타

더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 16대 대선 당시 노무현 전 대통령과 결별하고 정몽준 후보를 택했던 자신의 행보를 두고 “정권 재창출을 위해 노무현·정몽준 단일화에 몸을 던졌다”고 하자 당 안팎에서 “팩트(사실) 앞에 정직해야 한다”는 쓴소리가 이어지고 있다. 김 전 총리는 ‘정치적 아킬레스건’인 그날의 행적으로 인해 18년간 중앙 정치 무대에 오르지 못하고 야인생활을 한 것으로 알려졌다. 친청(친정청래)계를 비롯해 당시 상황을 소상히 기억하고 있는 진보진영 인사들이 적지 않아 당권 경쟁 국면에서 관련 내용이 재차 도마에 오를 것으로 보인다.

더불어민주당 한민수 의원. 뉴시스

친청계로 분류되는 민주당 한민수 의원은 7일 김 전 총리의 주장과 관련해 지인으로부터 “결코 동의할 수 없고, 그 시간을 함께 지나온 세대에 심지어 ‘불쾌함’으로 다가온다”는 말을 들었다고 페이스북에 적었다. 그 지인은 “바보 노무현의 도전을 지켜보며 그를 응원하고, 노무현의 실용주의에 마음이 식었던, 그리고 그의 눈물을 외면했던 세대가 느끼는 죄책감을 너무 가볍게 여기지 말아달라”는 부탁도 했다고 한 의원은 전했다.

한 의원은 “이번 전당대회를 치르는 과정에서 과연 우리가 잃지 말아야 할 마음이 무엇인가를 고민했다”며 “자신을 선명하게 돋보이기 위한 메시지도, 상대에 대한 매서운 말들도 오갈 테지만, 그 말들로 인해 적어도 민주당을 지켜온 주인이자 주권자인 당원들의 마음을 해하는 말들은 삼가야겠다는 다짐을 해본다”고 했다.

천호선 전 청와대 홍보소통수석. 세계일보 자료사진

노무현정부 청와대 대변인과 홍보소통수석 등을 역임한 천호선 전 수석도 김 전 총리 발언을 겨눠 “책임회피를 위해 아주 의도적으로 다듬은 말”이라고 전날 페이스북에 적었다. 천 전 수석은 “아예 단일화 얘기를 언급하지 않았으면 모를까 이건 억지스러운 합리화이고, 적어도 충분히 솔직하지 않으며 물론 반성은 없는 것”이라고 직격탄을 날렸다. 또 “(김 전 총리가) 당시 민주당을 탈당하고 정몽준 후보 진영으로 넘어간 것은 정몽준을 당선시키기 위한 것이었고, 단일화도 정몽준으로 하기 위해 노력했다는 것은 반론의 여지가 없다”고 쐐기를 박았다.

천 전 수석은 유시민 작가가 쓴 노 전 대통령 자서전에 ‘아마도 후보 단일화를 해야 이회창 후보를 이길 수 있다는 (김 전 총리의) 신념과 충정의 발로였을 것’이라고 적힌 것을 두고선 “유 작가의 추론 같은 것”이라며 “사실이든 아니든 이를 특별히 기술한 것은 유 작가의 배려”라고 강조했다. 천 전 수석은 김 전 총리를 향해 “적어도 ‘충정도 있었지만 잘못된 판단이었다. 반성한다’고 못할 것도 없는 것 아닌가”라며 “그 정도 솔직하고 겸손하고 큼직한 정치인은 못 되는가”라고 했다.

지난 6일엔 민주당 최민희 의원이 “정직하게 말하면 김 전 총리는 ‘정몽준으로의 후보 단일화’를 위해 탈당한 것 아니냐”고 따졌다. 최 의원은 “이후 극적으로 노무현 후보가 단일 후보가 되고 정몽준의 단일화 파기로 더 극적으로 노 전 대통령이 당선된 것은 김 전 총리가 탈당했기 때문이 아니라, 노 전 대통령의 진정성과 결단, 당시 이해찬 대표의 지혜와 결기, 그리고 국민개혁정당과 노사모 회원 등 시민들의 헌신 덕분이었다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지