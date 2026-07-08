유재석·윤종신 만난 이효리 "나락 간 사람 없어서 좋아"

가수 겸 방송인 이효리가 유재석·장항준·윤종신을 향해 나락 간 사람 없이 만나서 좋다고 말한다.

이효리는 오는 10일 첫방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 특유의 입담을 뽑낸다.

이효리. KBS 2TV 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'

이 프로그램은 네 사람이 함께하는 스토리텔링 음악 오디션이다.

유재석이 이효리를 향해 "효리가 마음의 침전물이 많이 가라앉았다"고 하자 이효리는 "누구 하나 나락 안 가고 모일 수 있어서 감사하다"고 말한다.

그러면서 이효리는 "그동안 오디션 프로그램은 다 거절했는데 '해투'를 다시 시작한다고 해서 왔다"고 한다.

이효리는 심사 때엔 자신만의 방식의 보여준다.

그는 "저는 혹평을 해도 되겠냐"고 말하는가 하면 참가자 무대가 시작한 지 얼마 지나지 않아 눈물을 보이기도 한다.

이효리는 "노래 한 곡마다 전남친이 한 명 씩 떠오른다"고 말해 웃음을 자아내기도 한다.

'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 10일 오후 8시30분 방송한다.

<뉴시스>

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