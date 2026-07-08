국내 100대 기업 경제기여액 1700조 돌파…1위는 삼성전자

국내 매출 상위 100대 기업의 지난해 경제기여액이 1731조원을 넘어선 것으로 나타났다. 특히 정부의 기업 가치 제고 정책에 발맞춰 자사주 소각을 포함한 주주환원 규모가 전년 대비 급증하며 기업 가치 상승을 견인했다.

삼성전자. 연합뉴스

8일 기업데이터연구소 CEO스코어가 ‘2026년 지정 500대 기업’ 중 사업보고서를 제출한 매출 상위 100곳(공기업·금융사 제외)을 대상으로 경제기여도를 조사한 결과, 이들 기업의 지난해 경제기여액은 총 1731조 1599억원으로 집계됐다. 이는 2024년(1612조 4722억원)보다 7.4%(118조 6877억원) 증가한 규모다.

경제기여액은 기업이 경영 활동으로 창출한 경제적 가치의 총액이다. 협력사(거래대금), 임직원(급여), 정부(세금), 주주(배당·자사주 소각), 채권자(이자), 사회(기부금) 등 이해관계자들에게 지불한 비용의 합계를 뜻한다.

지난해 100대 기업의 전체 매출액은 전년 대비 8.3% 늘어난 2290조 8472억원을 기록했다. 다만 매출액에서 경제기여액이 차지하는 비중은 75.6%로, 전년(76.2%)보다 0.6%포인트 소폭 감소했다.

부문별로는 협력사 지원금(거래대금)이 1405조 7465억 원을 기록했다. 이는 전체 경제기여액의 81.2%로 가장 큰 비중이다. 이어 임직원(226조 6425억원), 주주(41조 8636억원), 정부(30조 6407억원), 채권자(24조 8567억원), 사회(1조 4100억원) 순으로 지출이 많았다.

2025년 경제기여액 상위 10개사. CEO스코어 제공

특히 정부의 주가 부양 정책과 맞물려 주주환원 부문의 성장세가 가장 두드러졌다. 주주환원 중 배당은 전년(27조 3423억원) 대비 12.1% 증가한 30조 6507억원을 기록했다. 자사주 소각 규모는 전년 4조 3050억원에서 지난해 11조 2129억 원으로 160.5%(6조 9079억원) 급증했다.

기업별 경제기여액 현황을 보면 삼성전자가 177조 2497억원으로 1위를 차지했다. 삼성전자의 기여액은 2024년(157조 5376억원)보다 12.5%(19조 7121억원) 늘어났다.

이어 현대자동차(122조 2432억원), 기아(92조 718억원), LG전자(77조 1044억원), 현대모비스(56조 2139억원) 등이 상위권에 이름을 올렸다. SK온(52조 3340억원), 한화(44조 9261억원), SK하이닉스(43조 6306억원), GS칼텍스(42조 8339억원), SK에너지(37조 3486억원) 등도 뒤를 이었다.

주주환원 규모에서도 삼성전자가 압도적이었다. 삼성전자는 배당 11조 1079억원, 자사주 소각 3조 490억 원을 합쳐 총 14조 1569억원을 주주환원에 투입했다. 조사 대상 100대 기업 중 주주환원 비용으로 10조원 이상을 지출한 곳은 삼성전자가 유일했다.

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