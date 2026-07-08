"내 결혼식 주인공은 나인데"…'혼주 부부 동반 입장' 요구하는 시어머니

결혼을 앞둔 예비 신부가 상견례 자리에서 시어머니께 혼주 부부 동반 입장을 권유받아 난처해진 사연이 화제다.

7일 온라인 커뮤니티에는 "인생 선배님들께 고견을 여쭙습니다"라고 시작하는 글이 올라왔다.

사진=게티이미지뱅크 제공

이에 따르면 얼마 전 진행된 상견례에서 시어머니가 본식 당일 혼주 입장을 부부 동반으로 리마인드 웨딩 형식으로 진행하자고 요구한 것으로 알려졌다.

작성자는 30분 남짓한 본인의 결혼식에 유일한 주인공이고 싶은 마음과 형식에 대해 부정적인 의견이라고 전했다. 또한 작성자의 어머니 또한 혼주가 주목을 받는 것을 원치 않다며 불편함을 표한 것으로 알려졌다.

하지만 상견례 자리에서 나온 요청이라 섣불리 거절하지 못했다며 다른 네티즌들의 의견을 물었다.

이를 접한 네티즌들은 "리마인드를 하고 싶으면 알아서 하셔라" "예비 신랑은 커트 안하고 뭐했대요"와 같은 부정적인 의견을 보이기도 했지만 "같은 방식으로 부모님 입장하는 결혼식을 보니 보기 좋았다"며 시어머니의 의견에 대해 동의하는 댓글도 있었다.

<뉴시스>

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