靑 "우크라이나에 1억달러 규모 포괄지원…살상무기 지원 제외"

정부가 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대해 1억 달러(1천500억여원) 규모의 포괄적 지원에 나서기로 했다.



위성락 국가안보실장은 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에 마련된 프레스센터에서 가진 이재명 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 일정 참석 성과 발표 브리핑에서 이같이 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

위 실장은 "우크라이나에 대한 1억 달러 규모의 포괄적인 지원 약속을 통해 국제 평화와 안보에 대한 우리의 기여 의지를 행동으로 보여줬다"고 전했다.



위 실장은 이번 지원 약속에 대해 "우리는 인도적인 지원을 포함해 다양한 경로로 우크라이나를 꾸준히 지원해왔다"면서 "그 연장선에서 우리의 기여를 확대하는 것"이라고 의미를 부여했다.



그러면서 "하루빨리 참혹한 전쟁이 끝나고 평화로운 일상 회복을 위해 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 국제 사회와 함께 힘을 보탤 것"이라고 말했다.



간접적인 방식으로 우크라이나 측에 살상 무기를 지원하게 될 가능성과 관련, 청와대 고위 관계자는 "우크라이나 지원에 대한 우리의 입장은 기존과 변함이 없다"며 "우리는 살상 무기는 지원하지 않는다는 입장"이라고 선을 그었다.



이 관계자는 이어 "그 외 여러 영역에서 다양한 지원을 준비하고 있고 이번에는 1억 달러 규모의 지원 패키지를 발표하게 되는 것"이라고 언급했다.



그러면서 "구체적인 지원 내역은 아직 확정하지 않았기 때문에 계속 검토하겠지만, 살상 무기는 제외하고 여타 다른 영역에서 지속해 지원해나갈 것"이라고 부연했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지