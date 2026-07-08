호르무즈 선박 피격에 국제유가 급등…브렌트유 3%↑

호르무즈 해협을 지나던 선박 피격이 잇따르면서 7일(현지시간) 국제유가가 급등했다.



이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 74.16달러로 전장 대비 3.01% 올랐다.

3일(현지시간) 호르무즈 해협에 선박들이 정박해 있다. 로이터연합뉴스

뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 70.44달러로 전장 대비 2.76% 상승했다.



브렌트유와 WTI 모두 지난 6월 1일 이후 최대 상승률이다.



국제 원유 수송의 주요 통로인 호르무즈 해협 인근에서 유조선 공격이 잇따르자 원유 공급 차질에 대한 우려가 커지며 유가를 끌어올렸다.



이날 카타르 정부와 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 전날부터 호르무즈 해협 인근에서 카타르 액화천연가스(LNG) 운반선 1척과 유조선 2척 등 총 3척이 공격을 받았다.



여기에 정규장 마감 후 미국 정부가 유조선 피격을 문제 삼아 이란산 원유에 대한 제재 면제를 중단한다는 보도가 나오자 국제유가는 시간 외 거래에서 오름폭을 키웠다.



미 정부 당국자는 CNBC에 "이란과 체결한 양해각서(MOU)는 전적으로 성과에 기반한 것"이라며 제재 면제 취소 배경을 밝혔다.



이 소식 직후 브렌트유는 5.6% 급등한 76.04달러에, WTI는 5.4% 뛴 72.25달러까지 치솟았다.

<연합>

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