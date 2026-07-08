'탄탄한 복근·몸매' 공개한 설현…관리 비결은 필라테스

가수 겸 배우로 활동하고 있는 설현(31)이 선명한 복근을 공개했다.

지난 2일 설현은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 헬스장에서 찍은 사진을 공개했다.

지난 2일 설현은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 운동기구 옆에서 찍은 사진을 공개했다. 설현 SNS 캡처

레깅스 등 운동복 차림으로 등장한 설현은 꾸준한 관리를 통해 만든 복근과 몸매를 드러냈다. 평소 운동을 즐기는 것으로 알려진 설현은 필라테스, 등산 등을 통해 몸매를 관리하는 중이다.

설현의 사진 속에 등장한 운동기구 '필라테스 캐딜락'도 화제를 모았다. 캐딜락은 재활 및 코어 강화, 유연성 향상에 효과적이다. 일반 운동기구처럼 무거운 중량을 드는 대신, 캐딜락은 스프링 저항을 이용해 작은 근육과 코어를 정교하게 자극하는 것이 특징이다.

금속 프레임에 매달린 스프링을 이용하면 근력 및 재활 운동을 수행할 수 있다. 스프링의 강도에 따라 운동 난이도 조절이 가능하며, 스트랩이나 손잡이는 상체·하체 훈련에 폭넓게 사용된다. 필라테스 볼을 함께 활용하면 코어 및 균형 운동에 효과적이다.

캐딜락은 다양한 동작을 돕기 때문에 코어 강화, 자세 교정, 유연성 향상, 재활 등에 활용할 수 있지만, 스프링을 활용하는 기구 특성상 안전에 주의해야 한다. 스프링이 안전하게 연결됐는지 미리 확인하고 자신의 운동 능력에 맞게 강도를 조절하는 과정이 필수적이다. 고난이도 동작을 무리하게 수행하기보다는 올바른 동작을 미리 익히고, 강사의 지도 아래 숙달 과정을 거쳐야 안전하게 운동할 수 있다.

<뉴시스>

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