전원주 유서 썼다 "쓴소리 많이 해 후회" 며느리 눈물

배우 전원주가 유서를 써놨다고 했다.

전원주는 7일 자신의 유튜브 채널에서 유서를 공개했다. 그는 안방을 정리하던 중 직접 쓴 유서를 발견하고 제작진 앞에 내놨다.

전원주는 "내가 유서까지 써놨다. 아플 때 쓰게 된다"고 했다. 제작진이 "쓰실 때 마음이 어떠셨냐"고 묻자 "울면서 썼다"고 말했다.

전원주는 지난 3월 빙판길에서 넘어져 고관절이 골절돼 인공관절 수술을 받은 적이 있다.

유서에는 "기쁠 때나 슬플 때나 함께 손잡고 걸어왔다. 이제 와서 생각하니 너무 미안하고, 유난히 쓴소리를 많이 한 나를 후회한다"고 써있었다.

또 "우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐 모두 내려놓고 떠나련다. 내 쓴소리가 너희들 인생에 좋은 밑거름이 되었으면 한다. 저 세상에서 다시 만날 때까지 행복하게 잘 살아라"고 했다.

전원주는 "수술 받는 중에 어떻게 될지 모른다고 하더라. 그래서 수술 들어가기 전에 쓴 거다"고 말했다.

전원주가 유서를 다시 보는 모습을 본 며느리는 눈물을 보이며 "몰랐다. 마음 아프다"고 했다.

<뉴시스>

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