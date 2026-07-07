李대통령, 나토 사무총장 면담으로 순방 공식 일정 돌입

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 7일(현지시간) 튀르키예를 찾은 이재명 대통령은 나토 사무총장과의 면담을 시작으로 공식 일정에 본격 돌입했다.

이 대통령은 이날 오후 튀르키예 앙카라에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 만나 한·나토 협력 강화 방향 등에 대해 논의했다. 이 대통령은 뤼터 사무총장에게 “너무 반갑다. 저희가 전화로만 뵈었는데 직접 뵙긴 처음”이라며 인사를 건넸고, 뤼터 사무총장도 “직접 뵙게 되어 너무 반갑고, 정상회의에 참석해 주셔서 대단히 감사하다”고 화답했다. 또 뤼터 사무총장은 “한·나토 관계가 계속 강력하게 발전해 나갈 수 있도록 대통령께서 각별히 노력해 주신 점에 대해서 감사드린다”며 사의를 표했다.

이재명 대통령과 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이번 나토 정상회담의 공식 일정으로 개최되는 ‘나토 방산포럼’에도 참석한다. 나토 방산포럼은 나토 동맹국과 파트너국의 정부를 비롯해 방산업계, 금융권 고위 인사 1000여명이 참석하는 행사로, 지난해부터 나토 정상회담의 공식일정으로 개최되고 있다.

강유정 청와대 수석대변인은 “이번 포럼은 나토 동맹국과 파트너국의 방위사업 투자 의지를 대외적으로 알리고, 금융기관의 방위산업에 대한 투자 확대와 국가 간, 기업 간 협력을 유도해 방위력과 억지력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다”며 “이 대통령은 ‘공유된 가치, 더 강한 산업기반 : 파트너십 및 협력 확대’를 주제로 개최되는 네 번째 세션에 패널로 참석해 ‘대한민국과 나토의 방위산업 연대’를 주제로 발제한다”고 소개했다.

이 대통령은 대한민국이 나토와 공동의 가치를 바탕으로 방위산업 역량을 함께 축적해 온 파트너임을 강조하고, 무기체계를 거래하는 방산협력을 넘어 같이 만들고 함께 쓰는 ‘방위산업 파트너십 2.0’으로 관계를 격상하는 방안을 제안할 예정이다.

해당 세션에는 바이바 브라제 라트비아 외교장관과 팻 콘로이 호주 방위산업 장관, 애슐리 존슨 미국 플래니 랩스 사장도 함께 참석해 이 대통령의 발제를 바탕으로 다국가 방산협력을 위한 과제와 방향을 논의한다.

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