사회 첫발 청년정책 수혜자… ‘기회 사다리’ 멘토로 나선다

A씨는 서울시 청년수당으로 아르바이트 부담을 덜고 취업 준비에 집중해 대기업 입사에 성공했다. 신사업 기획·사업 개발로 커리어를 확장한 그는 “기회는 예상하지 못한 곳에서도 온다”고 말했다.



서울시 청년정책 수혜자였던 청년들이 다시 돌아와 후배 청년들의 성장을 이끈다. 청년수당은 민선 8기 구직 활동 지원금에 멘토링, 취업 컨설팅 등 성장 지원 프로그램을 도입해 청년들의 사회 진출을 위한 사다리 역할을 톡톡히 했다. 청년수당, 서울 영테크, 청년취업사관학교 등 시 청년정책으로 사회 첫걸음을 뗀 청년 37명이 ‘2026 서울청년정책박람회’에서 현직자 멘토로 나선다.



7일 시에 따르면 이번 서울청년정책박람회는 10∼11일 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관과 콘퍼런스홀에서 열린다. 올해 3년째인 서울청년정책박람회는 청년과 정책을 잇는 시 대표 청년 행사로, 서울시 주최, 서울광역청년센터 주관으로 개최된다. 시는 올해 ‘청년성장특별시’를 선포하고 ‘제3차 청년정책 기본계획’을 통해 청년정책 패러다임을 사후 지원에서 선제 투자, 복지 중심에서 성장 중심으로 전환한 바 있다.



행사장은 청년들의 관심사와 정책 수요를 반영해 청년존, 성장존, 특별존, 콘퍼런스존 등 4개 구역으로 운영된다. 각 구역에선 취업·창업·주거·금융 등 청년 삶 전반과 밀접한 정책 정보를 제공하며 참여자들이 자신의 상황에 맞는 지원 사업을 탐색하고 상담받을 수 있게 구성됐다.



우선 청년존에선 시 대표 청년정책 15개 사업을 담당자가 현장에서 직접 안내하고 상담부터 즉석 신청까지 원스톱으로 연결한다. 청년취업사관학교와 서울영커리언스, 뷰티 비즈니스 아카데미, 청년쿡 비즈니스센터 등을 만나 볼 수 있다. 아직 진로를 결정하지 못한 청년들을 위해 청년정책 종합 상담존을 운영해 개인 상황에 맞는 정책 추천부터 연계 지원까지 돕는다.

성장존에서는 현직자 멘토링과 커리어 토크쇼가 펼쳐진다. 메인 무대 앞 원형 테이블에서 청년수당 출신 멘토를 포함한 기업 현직자와 함께하는 소그룹 멘토링이 진행된다. 크리에이터, 워킹 홀리데이 경험자, 청년 기술자, 기업체 현직자들이 참여하는 4개 세션의 커리어 토크쇼도 마련된다.



특별존은 신한은행, CJ제일제당, 하나증권·하나은행, 메타코드, 한국공인노무사회 등과 협업한 청년 응원 캠페인과 소규모 현직자 멘토링 부스로 구성됐다. 또 외교부 워킹홀리데이 인포센터, 시자원봉사센터 등에서 워킹홀리데이, 국내외 사회 참여 등 대외 활동 정보도 소개한다. 콘퍼런스존에선 한국청소년정책연구원 등과 협력해 청년정책의 현장과 글로벌 이슈를 공유하는 청년정책 국제포럼과 서울청년시설협회 릴레이 정책포럼, 청년수당 선배 멘토와 청년수당 참여자가 만나는 네트워크 행사가 진행된다.



김철희 시 미래청년기획관은 “시민이 평생 살고 싶은 도시, ‘삶의 질 특별시 서울’은 청년이 다시 꿈꿀 수 있는 서울에서 출발한다”며 “서울이 키운 청년들은 서울이 글로벌 탑 3 도시로 올라가는 원동력이 될 것”이라고 말했다.

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