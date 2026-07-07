김정관 장관 “캐나다 잠수함 수주전 ‘졌잘싸’…다음엔 ‘이잘싸’”

캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 우선협상대상자 선정에서 한국이 고배를 마신 가운데, 김정관 산업통상부 장관이 “이번에는 ‘졌잘싸’였지만, 다음은 ‘이잘싸’(이기고 잘 싸웠다)가 될 수 있도록 오늘의 경험을 반드시 내일의 경쟁력으로 만들겠다”고 밝혔다.

김 장관은 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “캐나다 정부의 결정을 존중하며 대한민국과 우리 기업에 보여준 관심과 신뢰에 감사드린다”고 이 같이 말했다.

김정관 산업통상부 장관. 연합

그러면서 김 장관은 “이번 수주전은 70년이 넘는 북대서양조약기구(NATO) 동맹의 강점을 보유한 독일이 앞서 있다는 평가 속에서 시작됐다”며 “정부와 기업이 하나의 팀이 돼 얻은 성과도 분명하다. 무엇보다 ‘K-방산’이 세계 주요 국가와 대등하게 경쟁하는 수준으로 성장했고, 세계는 대한민국 방산의 경쟁력에 주목하게 됐다”고 말했다.

김 장관은 “한국형 전략경제협력 모델의 경쟁력을 확인한 것도 값진 성과”라면서도 “선진국 첨단 무기체계 시장 진출의 벽이 높다는 것도 다시 한번 확인했다”고 평가했다. 또 “K-방산이 한 단계 더 도약하기 위해서는 동맹국들과의 연대를 강화하고 기술협력 등을 통해 견고한 방산 협력 기반을 넓혀가야 한다”고 강조했다.

김 장관은 “이번 수주전을 위해 최선을 다한 한화오션을 비롯한 우리 기업들도 이번 경험을 더 큰 경쟁력으로 만들어 갈 것이라 믿는다”고 당부했다. 그는 이어 “한국과 캐나다는 자유와 평화를 함께 지켜온 친구”라며 “방산은 물론 에너지·핵심광물·인공지능(AI) 등 첨단산업과 공급망, 경제안보 분야에서 양국의 전략적 협력은 앞으로도 계속 확대될 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지