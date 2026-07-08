중국 인플루언서 초청, 포항 매력 널리 알린다

경북 포항시가 중국 관광객 유치 확대 및 현지 SNS 홍보 강화를 위해 중국 절강미디어대학 인플루언서를 초청, 포항 관광 홍보에 적극 나선다고 7일 밝혔다.

시는 7~10일까지 3박 4일간 절강미디어대학 인플루언서를 대상으로 포항 관광 팸투어를 진행한다.

이번 팸투어는 중국 대학생 인플루언서들이 포항의 관광 콘텐츠를 직접 경험하고, 이를 샤오홍슈와 틱톡 등 중국 주요 SNS를 통해 현지에 알리기 위해 마련됐다.

중국 절강미디어대학 인플루언서, 포항 스페이스워크 방문 기념 촬영 모습. 포항시 제공

초청 대상인 절강미디어대학은 중국 저장성에 위치한 대표적인 미디어 특화 대학으로 방송·영상·뉴미디어 분야에 강점을 가진 곳이다.

시는 이번 팸투어를 계기로 현지 SNS 홍보와 함께 관광·문화콘텐츠 분야의 협업도 기대하고 있다.

이러한 현지 홍보 노력은 실질적인 중국 관광시장 공략 성과로 이어지고 있다.

포항시는 지난해 중국 단체관광객 무비자 입국 정책 시행 이후, 샤오홍슈를 활용한 온라인 홍보, 중국인 유학생 팸투어, 광저우 여행업계 초청 팸투어 등을 운영하며 현지 관광시장과의 접점을 넓혀왔다.

지난 3월에는 중국 톈진과 상하이에서 관광설명회를 열고 현지 여행업계에 포항의 주요 관광 콘텐츠를 소개했으며, 이후 톈진 현지 여행사가 포항 관광상품을 개발하고 모객에 나서는 등 실질적인 성과가 나타나고 있다.

이에 따라 이번 팸투어에 참가한 인플루언서들도 드라마 촬영지부터 해양레저까지 포항의 매력을 직접 체험하며 홍보 콘텐츠를 제작할 예정이다.

참가자들은 포항의 대표 랜드마크인 스페이스워크와 영일대해수욕장을 비롯해 호미곶, 청하 공진시장, 이가리 닻 전망대 등을 방문한다.

특히 드라마 ‘갯마을 차차차’ 촬영지인 청하 공진시장을 찾아 한류 콘텐츠와 연계된 포항 관광의 매력을 직접 경험한다.

또한 요트 체험과 물회, 조개구이 등 포항 대표 먹거리를 맛보고, 송도해수욕장에서는 치맥 체험을 통해 포항의 야간관광과 미식문화를 함께 즐길 계획이다.

이와 함께 다양한 관광·미식 콘텐츠를 직접 체험하며 체류형 관광도시 포항의 매력을 샤오홍슈와 틱톡 등 중국 주요 SNS를 통해 현지에 생생하게 소개할 방침이다.

윤천수 관광컨벤션도시추진본부 관광산업과장은 “이번 팸투어는 지난 3월 중국 관광설명회 이후 이어지는 후속 성과이자, 미디어 특화 대학과 협업 기반을 마련하는 계기라는 점에서 의미가 크다”며 “현지 SNS 홍보와 관광상품 모객 성과를 바탕으로 중국 관광객 유치 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

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