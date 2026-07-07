李대통령, 튀르키예 도착…나토-IP4 회의 참석

이재명 대통령이 7일(현지시간) 오후 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열리는 튀르키예 앙카라에 도착했다.



이 대통령은 우선 이날 오후 마르크 뤼터 사무총장과 함께 일본, 호주, 뉴질랜드 등 인도·태평양 파트너국, 이른바 IP4 국가 대표들과의 소인수회담에 참석할 예정이다.



이 회담은 나토와 인도·태평양 파트너 협력을 위한 최고위급 플랫폼으로, 양측의 안보협력 강화 의지를 반영해 작년 헤이그 정상회의부터 개최되고 있다.



이 대통령은 이후 정상회의 공식 행사 중 하나인 나토 방위산업포럼에 참석, '공동의 가치, 더욱 강한 산업기반'을 주제로 한 세션에서 기조발언을 한다.



저녁에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최하는 공식 환영 만찬에 참석한다.



특히 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 방문하는 만큼, 이 대통령과 현지에서 대면할 것인지에도 관심이 쏠리고 있다.



이 대통령은 다음날까지 튀르키예에 머물며 한국 방산을 유럽 시장에 알리겠다는 계획이다.

<연합>

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