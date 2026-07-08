김기리 "故 박지선 떠난 뒤 많이 울어…카톡 계속 확인했다"

코미디언 겸 방송인 김기리가 고(故)박지선 장례식에서 느꼈던 심경을 처음으로 고백했다.

김기리는 6일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에 출연해 박지선을 떠나보낸 뒤 신앙을 갖게 된 계기 등에 대해 이야기했다.

김기리. '이성미의 못간다' 유튜브 캡처

과거 김기리는 코미디언으로 활동하며 인지도를 얻고 돈도 벌면서 술과 담배를 시작했다고 했다.

그는 당시 하나님께 "더 놀겠다고 기도했다"고 했다.

그렇게 놀던 김기리는 여자친구에게 몹쓸 사람이 되고 싶지 않아 변하려 했지만 어려웠다고 했다.

그러던 중 2020년 동료 박지선을 떠나보낸 일은 그의 삶을 바꾸는 터닝포인트가 됐다고 했다.

김기리는 "나 이 얘기 처음 하는데 박지선 누나가 죽고 되게 많이 울었다. 장례식장에서 많은 분들이 슬퍼했지만 이 죽음에 대해서 많이 묵상하게 됐다. 내가 이 누나하고 마지막에 나눈 카톡이나 대화를 수시로 체크를 해봤다"고 말했다.

그는 "'내가 무슨 말을 했었지' '왜 그때 이 누나에게 안부도 안 물었을까' 막 이런 고민과 갈등을 했다"고 했다.

이어 "그러다가 몇 개월이 지나고 이성미 누나가 '지선이 동료들을 모아서 목사와 함께 대화를 나누는 시간을 가지자'고 했다"고 말했다.

김기리는 "이성미 선배가 '너네들 성경 한번 올해부터 읽어볼 사람있니'라고 했다. 그때 나와 오나미 누나만 손을 들었다고 했다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지