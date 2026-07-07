워크숍 뒤풀이서 의회 사무국 간부 폭행한 구의원 피소

워크숍 뒤풀이 자리에서 인천 계양구의회 사무국장을 폭행한 계양구의원이 상해 혐의로 피소됐다.



7일 인천 계양구의회 등에 따르면 구의회 사무국장 A(59)씨는 이날 국민의힘 소속 B 구의원을 상해 혐의로 인천 계양경찰서에 고소했다.

인천 계양구의회. 연합뉴스

A씨는 고소장에서 "당시 B 구의원이 '전임 국장들은 의원들 편에서 업무를 추진했는데 (당신은) 왜 그러지 않느냐'는 식의 이야기를 했다"며 "이에 공무원들의 입장도 이해해 달라는 등의 업무 대화를 나눴다"고 주장했다.



이어 "이후 '너가 잘해야 한다'는 식으로 이야기를 했더니 갑자기 다른 직원들도 있는 자리에서 B 구의원이 내가 앉아 있던 의자를 밀치고 주먹으로 얼굴을 때렸다"고 밝혔다.



그는 당시 B 구의원으로부터 얼굴을 주먹으로 맞고 안경이 찌그러지면서 눈 부위 타박상, 안면부 찰과상, 뇌진탕 등 2주간의 치료가 필요한 부상을 입었다.



A씨는 이날 경찰 조사에서도 "덩치가 크고 헬스클럽 관장 출신인 B 구의원이 갑자기 주먹을 휘둘러 큰 공포감을 느꼈다"며 비슷한 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다.



앞서 B 구의원은 지난 2일 인천시 강화군 화도면 한 리조트에서 열린 구의회 워크숍 뒤풀이 자리에서 B씨가 반말을 했다며 폭행했다.



이 같은 사실이 알려지자 시민단체가 입장문을 내고 B 구의원의 자진 사퇴와 정치권의 후속 조치를 요구하기도 했다.

<연합>

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