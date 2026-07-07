“제발 한번에 공개해달라”…킬러들의 쇼핑몰2 예고편 공개에 쏟아진 반응

디즈니 플러스 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’ 메인 예고편이 공개되자 시즌2에 대한 기대감이 이어지고 있다.

디즈니 플러스 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’가 오는 22일에 단독 공개된다. 유튜브 채널 ‘디즈니 플러스 코리아’ 캡처

디즈니 플러스 코리아는 7일 오전 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’ 메인 예고편을 공개했다. 지난 1일 작품 공개일 발표 이후 처음 공개된 메인 예고편이다. 지난달 17일에 올라온 티저 예고편의 조회수가 264만회를 기록한 데 이어 메인 예고편도 공개 8시간 만에 조회수 16만회를 넘기며 높은 관심을 받고 있다.

시청자들은 “왔다 내 여름 도파민”이라며 “새 예고편 나올 때마다 진짜 심장 터질 것 같다. 매번 소름 돋고 기대돼서 첫 방송 날짜만 목 빠지게 기다리는 중”이라며 기대감을 표했다. 한 시청자는 “시즌2 감상을 위해 어제 퇴근하자마자 시즌1을 정주행해 내용을 복습했다”며 22일 공개를 손꼽아 기다리는 모습이었다.

‘킬러들의 쇼핑몰’은 강지영 작가 소설 ‘살인자의 쇼핑몰’을 원작으로 하는 19세 이상 액션 시리즈물이다. 정진만(이동욱 분)이 만든 킬러 전용 쇼핑몰 ‘머더헬프’를 둘러싸고 이야기가 전개되며, 시즌1에서는 정진만 사후 남겨진 조카 정지안(김혜준 분)이 쇼핑몰을 알게 되며 킬러로부터 생존하는 내용이 그려졌다.

시즌2에서는 죽은 줄 알았던 정진만이 다시 모습을 드러낸다. 쇼핑몰의 대표가 된 정지안이 정진만과 함께 글로벌 세력 ‘바빌론’에 맞서 반격하는 이야기가 펼쳐질 예정이다. 예고편에 나온 “잘 들어, 삼촌” 대사는 시즌1에 정진만이 말한 “잘 들어, 정지안”을 연상케 해 시청자들의 ‘도파민’을 자극하고 있다. 한층 커진 스케일의 액션과 새로운 인물들의 등장도 기대감을 높이고 있다.

‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’ 메인 예고편에서 정지안(김혜준 분)이 “잘 들어, 삼촌”이라는 대사를 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘디즈니 플러스 코리아’ 캡처

작품이 몇 주에 걸쳐 공개되는지도 시청자들의 관심사다. 시청자들은 “제발 한 번에 다 보여줘”, “제발 4화 이상 한 번에 풀어주세요 오래 기다렸잖아요”라며 작품에 대한 기대감을 표하면서 한 번에 공개되길 바라는 반응을 남겼다.

다만 시즌2도 시즌1과 동일하게 매주 2편씩, 총 4주에 걸쳐 공개될 예정이다. 오는 22일 디즈니 플러스에서 1, 2화를 시청할 수 있다.

한편 시즌1은 MBC TV를 통해 7월 3일부터 특선 시리즈로 편성돼 방영 중이다. 시즌2 공개를 앞두고 이를 통해 시즌1을 다시 시청하는 이용자도 늘어나는 분위기다.

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