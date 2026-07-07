교사 90% “교실서 혐오 표현 경험”

정치인 죽음·비하 표현 가장 많아
청소년 81% ‘역사조롱 문제 인식’
서울 배재고등학교가 전국 고교 야구대회 도중 5·18 민주화운동을 조롱하는 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 가운데 교사 10명 중 9명은 교실에서 혐오 표현을 접한 것으로 조사됐다.
전국교직원노동조합은 7일 전국 초·중·고 교사 1109명과 전국 초6∼고3 청소년 1636명을 대상으로 실시한 ‘혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사’ 결과를 발표했다.
최근 1년간 학생의 말·과제물·발표 등에서 혐오·차별·역사왜곡·민주주의 부정 표현을 직접 목격했다는 교사는 응답자의 73.9%, 동료 교사나 학생을 통해 전해 들었다는 응답은 15.4%로 전체의 89.3%에 달했다. 특히 중학교 교사의 직접 목격 비율이 81.7%로 가장 높았다.
교사들이 가장 많이 접한 표현은 정치인·역사적 인물의 죽음·비극을 조롱하는 표현이었다. 교사 88.9%가 이를 접했고 이 가운데 58.2%는 ‘반복적으로 자주’ 접했다고 답했다. 여성·성소수자·장애인·이주민 등에 대한 혐오·차별 표현 역시 교사 86.8%가 경험했고 57.0%가 반복적으로 겪었다.
청소년들도 이를 문제로 인지하고 있었다. 최근 전국 고교 야구대회에서 지역 비하·역사왜곡 표현이 담긴 응원이 논란이 된 일을 알고 있는지 묻자 62.5%가 인지하고 있다고 답했다. 해당 표현이 응원·장난의 형태로 사용되는 것에 대해서는 80.6%가 ‘타인·지역·역사적 아픔을 조롱하는 표현이라면 문제가 있다고 생각한다’고 답했다. ‘친구들끼리 쓰는 말이라면 큰 문제는 아니다’라는 응답은 2.9%에 그쳤다.
청소년들은 이러한 표현으로 인한 실제 피해 경험도 있다고 말했다. ‘혐오·차별·조롱 표현 때문에 본인·주변 사람이 상처받거나 기분 나쁜 적이 있는지’ 묻자 자주 있다 8.0%, 가끔 있다 36.8%로 나타나 절반 가까이가 피해를 입은 경험이 있다고 답했다.
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